От шока до шоколада

Cпецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев совершает визит в США, цель которого — контакты с администрацией Трампа после отмены саммита в Будапеште. В интервью американским СМИ он подтвердил готовность РФ к скорейшему дипломатическому решению украинского конфликта и высоко оценил миротворческие усилия президента Трампа, несмотря на ужесточение его курса. Сам же президент США не спешит смягчать свой подход. Назвав введенные санкции «очень сильными», он не согласился с тезисом о том, что они «не будут иметь большого эффекта». Источники в Белом доме сообщают о подготовке новых рестрикций для усиления давления на Москву.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Начавшийся 24 октября визит в США главы РФПИ, спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева продолжился в воскресенье. Его поездка, которая стала первым российско-американским контактом столь высокого уровня после введения санкций против «Роснефти» и ЛУКОЙЛа и отмены саммита в Будапеште, проходит в закрытом режиме. Список встреч Кирилла Дмитриева не разглашается, однако портал Axios называет одним из его собеседников спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, сообщая об их контакте в Майами.

Несмотря на нежелание обеих сторон афишировать их новые контакты, ведущие американские СМИ уделили значительное внимание визиту Кирилла Дмитриева, который стал активным участником переговорного процесса между Москвой и Вашингтоном сразу после смены администрации США.

Сам господин Дмитриев дал серию интервью американским СМИ и, в частности, появился в эфире телеканалов CNN и Fox News, где он сделал ряд громких заявлений о российской реакции на последние шаги Трампа, действиях его европейских союзников и видении Москвы путей завершения украинского конфликта.

О цели визита — продолжении диалога с администрацией Трампа, несмотря на ее последние недружественные шаги,— Кирилл Дмитриев написал в своем Telegram-канале, также рассказав о привезенных им на американскую землю российских гостинцах.

Этим угощением стали шоколадные наборы, судя по всему срочно выпущенные под его визит и призванные подсластить участникам российско-американского диалога горькую пилюлю последних дней. «Шоколадные конфеты в подарок в рамках диалога Россия—США. Нью-Йорк» — так подписал спецпосланник президента России фотографию сувенирной коробки с конфетами, на обертках которых нанесены крылатые фразы российского президента. Коробку украшает фотография Владимира Путина с подписью «Великие слова Великого человека» и его главная на сегодняшний день цитата: «Вести диалог с Россией с точки зрения силы — бессмысленно». Среди других изречений на шоколадных обертках значатся и такие: «Россия — такая страна, которая ничего не боится», «Чем меньше зубов, тем больше любишь кашу», «Вышли, не имея права,— получите дубиной по башке», «Границы России нигде не заканчиваются» и «Своих не бросаем».

Высказывания Кирилла Дмитриева в интервью американским СМИ, впрочем, были выдержаны в примирительных и подчеркнуто уважительных тонах по отношению к президенту Трампу, которого он раз за разом противопоставлял «европейской партии войны».

Так, в беседе с журналисткой Ларой Логан спецпредставитель президента РФ выразил мысль о том, что «президент Трамп действительно пришел как спаситель западной цивилизации в том виде, в каком мы ее знаем».

«Думаю, для некоторых глобалистов взаимодействие России, придерживающейся традиционных ценностей, и США, придерживающихся традиционных ценностей, подрывает всю концепцию мира»,— заявил Кирилл Дмитриев. «Мы можем вести конструктивную работу с администрацией Трампа. Мы ценим их усилия. Нам уже удалось добиться определенного прогресса»,— отметил он. В другом интервью, которое он дал телеканалу CNN, господин Дмитриев выразил убежденность, что «встреча президента Путина и президента Трампа состоится, но, вероятно, позднее». «И я уверен, что его (Трампа.— “Ъ”) дипломатические усилия увенчаются успехом, поскольку гораздо лучше поддерживать диалог с Россией, чем его не поддерживать, как это делал президент Байден. Он хотел нанести стратегическое поражение России, и очевидно, что эта стратегия потерпела крах»,— заявил Кирилл Дмитриев.

Еще одно высказывание касалось перспектив украинского урегулирования, которого Москва намерена добиваться в обозримом будущем. «Очень важно, чтобы мы двигались к дипломатическому решению, учитывая интересы России и думая не только о прекращении огня, но и об окончательном разрешении конфликта. И США, и Украина, и Россия понимают, что решение возможно. Мы надеемся, оно будет достигнуто в разумные сроки»,— заявил Кирилл Дмитриев телеканалу Fox News.

По его словам, российская сторона исходит из того, что есть несколько ключевых элементов решения украинского конфликта.

«Один из них — это гарантии безопасности для Украины. Россия заявила: "Да, Россия открыта для гарантий безопасности для Украины". Безусловно, существует территориальный вопрос, связанный с русским населением, которое подверглось атакам со стороны украинских сил еще до начала конфликта. Кроме того, существует вопрос нейтралитета Украины, который важен для безопасности России»,— добавил спецпредставитель президента РФ. «Мы находимся довольно близко к осуществимому дипломатическому решению»,— заверил он телеканал CNN.

Впрочем, президент Трамп, который на прошлой неделе отказался в ближайшее время встречаться с Владимиром Путиным в Будапеште и ввел санкции против «Роснефти» и ЛУКОЙЛа, не спешит смягчать свою позицию. На борту президентского самолета по пути в Малайзию на саммит АСЕАН глава Белого дома не согласился с мнением о том, что новые меры против Москвы не окажут серьезного воздействия на российскую экономику.

«Мы ввели очень значительные санкции против России, думаю, это очень сильные санкции. Он (президент Путин.— “Ъ”) говорит, что они не будут иметь большого эффекта. Я не знаю, не думаю, что он прав в этом»,— заявил Трамп.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в Белом доме, помимо мер, обнародованных на прошлой неделе, администрация США подготовила проект новых санкций против ключевых отраслей экономики России, которые могут быть введены, если Москва не завершит конфликт на Украине. Дополнительные рестрикции, в частности, следует из материала агентства, могут быть направлены против банковского сектора России и инфраструктуры, используемой для поставок нефти на рынок.

«На прошлой неделе украинские чиновники обратились к США с предложением о новых санкциях. Среди выдвинутых идей были меры по отключению всех российских банков от долларовой системы расчета через американских партнеров»,— сообщает Reuters.

По данным агентства, американские законодатели также возобновили попытки добиться рассмотрения ранее замороженного двухпартийного законопроекта о санкциях против РФ. Однако, как отмечает Reuters, президент Трамп вряд ли сделает это в октябре, поскольку в ближайшие недели ему предстоит вначале оценить эффект от уже введенных санкций и их воздействие на переговоры с Россией по украинскому кризису.

Сергей Строкань