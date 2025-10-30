Продажи игровых приставок в России за год сократились на 12%

По итогам трех кварталов 2025 года в России было продано 1,1 млн игровых консолей на сумму 20 млрд руб. Несмотря на рост продаж в штуках на 4% год к году, в денежном выражении рынок сократился на 12%, свидетельствуют данные «М-Видео», с которыми ознакомился «Ъ».

Особой популярностью пользовались портативные консоли, такие как Nintendo Switch и Steam Deck от Valve. Их продажи в количественном выражении выросли в 1,5 раза, а в деньгах на этот сегмент пришлось 20% рынка.

По объему проданных устройств лидером остается Sony с долей 65%, затем следуют Valve (11%), Nintendo (9%) и Microsoft (7%). По количеству проданных приставок почти половину рынка (49%) заняли консоли ноунейм-брендов из Китая. На долю Sony пришлось 22% продаж в штуках.

