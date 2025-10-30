Не сыпь консоль на рану

За три квартала 2025 года продажи игровых консолей сократились на 12%, до 20 млрд руб., всего за этот период было продано более 1 млн устройств. Популярность портативных моделей растет, в штуках их продажи увеличились в 1,5 раза. Участники рынка связывают тенденцию с доступностью и удобством таких форматов консолей, а их рост в перспективе оценивают до 20% в год.

“Ъ” ознакомился с данными «М-Видео» о продажах игровых консолей по итогам трех кварталов 2025 года. Из них следует, что в России было продано 1,1 млн устройств на общую сумму 20 млрд руб. Число продаж в количественном выражении год к году выросло на 4%. Однако в деньгах рынок сократился на 12%, говорит собеседник “Ъ” из отрасли. При этом, как отмечают в «М.Видео», 20% продаж в денежном выражении пришлось на портативные консоли, в штуках таких устройств купили в 1,5 раза больше, чем годом ранее,— до 99 тыс. моделей, в частности, устройства Nintendo и Valve.

От Nintendo в исследовании «М-Видео» учитывались игровые консоли моделей Switch, Switch 2 и Switch OLED. От Sony — PlayStation 5 классической версии, Slim и Pro, а также Pro модель 4-го поколения. От Valve — Steam Deck LCD и Steam Deck OLED. От Microsoft — Xbox Series X и S.

Топ проданных устройств по объему в деньгах заняли консоли бренда Sony с долей в 65%, Valve (11%), Nintendo (9%) и Microsoft (7%), отмечают в компании. При этом в штуках больше всего продаж пришлось на китайские устройства ноунейм-брендов (Unbranded), их доля составила 49%. Далее идут устройства Sony (22%), Nintendo (6%) и Valve (3%).

Ранее “Ъ” писал, что по итогу первого квартала 2025 года спрос на игровые приставки в количественном выражении упал на 20%, до 38 тыс. устройств, в деньгах показатель сократился на 34%, до 6,7 млрд руб. (см. “Ъ” от 3 июля).

Консоли ноунейм-брендов популярны в первую очередь из-за цены, говорит аналитик «Марвел-Дистрибуции» Марк Яссер. Так, сейчас на маркетплейсах представлено много моделей в средней ценовой категории до 5 тыс. руб., в то время как консоли крупных брендов стоят от 40 тыс. руб. и выше, объясняет он. Однако по техническим характеристикам такие модели не составляют конкуренцию ключевым игрокам рынка, они нацелены на категорию пользователей, которой актуально не качество игр, а «быстрое» развлечение, добавляет эксперт.

Сокращение рынка в деньгах при одновременном росте в штуках — это прямое следствие изменения структуры спроса и каналов поставок, говорит руководитель Организации развития видеоигровой индустрии (РВИ) Василий Овчинников: приставки Unbranded «тянут вверх» количественные показатели, но «размывают» средний чек и «тянут вниз» денежный объем. При этом изменилась и логистика премиальных брендов: после ухода официальных дистрибуторов рынок живет по законам параллельного импорта, добавляет он. Это означает более жесткую ценовую конкуренцию между ритейлерами, снижение маржинальности и частые промоакции для привлечения покупателя, объясняет эксперт. «В ближайшие два-три года мы ожидаем стабилизации рынка в денежном выражении и продолжения бурного роста в портативном сегменте: он будет расти опережающими темпами, до 15–20% в год»,— прогнозирует он. Общий прогноз роста по рынку — в пределах 3–5% ежегодно, с потенциалом более резкого роста в случае успешного запуска отечественных портативных решений, заключает господин Овчинников.

С ним соглашается советник Axiom Game Labs Ярослав Мешалкин, отмечая, что выручка от продаж устройств при этом будет увеличиваться медленнее — до 1–2% в год. При этом, по его словам, популярность мобильного гейминга продолжает расти, портативные форматы отличаются своим удобством и доступностью для параллельного импорта, а потому их доля в денежном объеме также может увеличиться.

Марианна Голдобенкова, Варвара Полонская