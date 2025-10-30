Ажиотаж вокруг Хеллоуина в России пошел на спад

По данным Wildberries, продажи тематических товаров в октябре выросли на 21% в годовом выражении, тогда как осенью 2024-го прирост составлял 330%.

Аналитики «Платформы ОФД» также отмечают сдержанную динамику: число покупок товаров с пометкой «Хеллоуин» с 1 по 20 октября увеличилось всего на 4%. При этом средний чек вырос на 13%, до 604 руб.

T-Pay сообщает о снижении продаж тыкв на 6% за неделю до праздника, хотя их средняя цена поднялась на 10%, до 132 руб. Данные «Контура» показывают падение продаж хеллоуинской атрибутики на маркетплейсах более чем на 45%.

Пик популярности праздника, по оценкам «Платформы ОФД», пришелся на 2021 год.

