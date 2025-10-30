Тык вам тут не праздник

Продажи тематических товаров для Хеллоуина на маркетплейсах увеличились лишь на 21%, в то время как год назад речь шла о кратном приросте. На реализации такой продукции могла сказаться критика общественников и властей в адрес Хеллоуина. Впрочем, рестораторы по-прежнему воспринимают его как возможность привлечь дополнительных посетителей, планируя проведение тематических вечеринок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ

Продажи товаров для Хеллоуина в октябре увеличились на 21% год к году, подсчитали в Wildberries. Прирост в категории резко замедлился: осенью 2024 года он оценивался в 330% год к году. О сдержанном увеличении интереса потребителей к товарам для Хеллоуина говорят и аналитики «Платформы ОФД» (оператор фискальных данных). Согласно их подсчетам, 1–20 октября число покупок продукции, в наименовании которой есть различные варианты слову «Хеллоуин», увеличились только на 4% год к году. Средний чек при этом составил 604 руб., прибавив 13% год к году.

В сервисе T-Pay говорят, что за неделю до Хеллоуина продажи тыкв в России сократились на 6% год к году. Средняя стоимость купленного плода при этом выросла на 10%, до 132 руб. Аналитики «Контура» зафиксировали снижение продаж товаров для Хеллоуина на маркетплейсах за год более чем на 45% как в натуральном, так и в денежном выражении.

Хеллоуин в мире отмечается в ночь на 1 ноября. В России праздник получил популярность в конце 1990-х. Пик интереса к нему, по мнению аналитиков «Платформы ОФД», пришелся на 2021 год. Тематические мероприятия обычно планируются на последние выходные месяца, в этом году 31 октября выпадает на пятницу. Главным символом праздника считается фонарь из тыквы с вырезанной гримасой, на тематических вечеринках предполагаются карнавальные костюмы. Заведения общепита и магазины нередко прибегают к тематическому оформлению.

Перечень товаров, которые потребители покупают к Хеллоуину, разнится. В Wildberries называют самой востребованной позицией декоративную паутину, маски «Крик» и «Леонид Якубович», накидки с капюшоном, наклейки с мигающими летучими мышами, воздушные шарики-тыквы и переводные тату. Маски с клоуном и «Чумной доктор» в этом году в топ не вошли. В «Платформе ОФД» говорят, что продажи костюмов для Хеллоуина прибавили 7% год к году, предметы декора — 11%. Средние чеки в этих категориях в этом году составляют 1,9 тыс. руб. и 788 руб. В «Контуре» говорят, что на маркетплейсах также активно покупают гирлянды в форме черепов, тыкв и проч., накладные зубы и другие атрибуты героев страшных историй и фильмов ужасов.

Общее охлаждение интереса к Хеллоуину происходит в контексте негативной реакции на праздник общественников, региональных и муниципальных властей. В 2023 году депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил переименовать праздник в «День жутких сказок и историй», чтобы уйти от «привязки к западной культуре и иностранного названия». В этом году Общественная палата Бурятии призвала отказаться от празднования Хеллоуина, указав, что он отвлекает от воспитания в духе национальных традиций и духовных ценностей.

Тематические мероприятия часто оказываются под прямым запретом в развлекательных и детских учреждениях. Например, на днях подобные ограничения были введены в одной из школ Каменска-Шахтинского Ростовской области. Одновременно критике подвергся детский центр в Абакане, установивший к Хеллоуину инсталляцию. Эксперты «Платформы ОФД» считают, что крупные бренды используют Хеллоуин как повод для маркетинговых активностей в России с осторожностью.

Рестораторы готовятся к Хеллоуину и рассчитывают на прирост трафика. По словам старшего вице-президента по маркетингу «Росинтер Ресторантс» Эллы Нистратовой, обычно во входящей в холдинг сети TGI Friday’s вводятся специальные блюда в меню. По прошлым периодам традиционно число посетителей и оборот растут на 25% и выше, добавляет она.

Управляющий партнер Thelastbar Давид Автандилов отмечает, что трафик на подобные праздники растет последние два-три года, что, вероятно, связано с запросом общества на развлечения, желанием отвлечься от стресса и нестабильности в мире. Он рассчитывает на рост посещаемости на 15%. «Для ресторанной индустрии любой праздник — это основание для аккумулирования аудитории, у половины московских баров существует традиция систематической организации событий для привлечения новых посетителей»,— поясняет он. Бренд-директор сети «Перчини» Саломея Жукова говорит о росте броней на данный период примерно на 19%, добавляя, что там также вводят осенний продукт.

Алина Мигачёва, Дарья Андрианова, Александра Мерцалова