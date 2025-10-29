МАГАТЭ: ремонт высоковольтных линий на ЗАЭС продолжается

Работы по восстановлению высоковольтной линии «Ферросплавная-1» на Запорожской АЭС продолжаются, сообщил глава Международного агентства по ядерной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Он добавил, что ситуация с безопасностью на атомной электростанции остается «очень серьезной».

«Ситуация остается очень серьезной. Мы по-прежнему находимся в состоянии, когда там ведутся боевые действия, так что необходимо согласовать перемирие для того, чтобы рабочие могли провести ремонт»,— сказал Рафаэль Гросси на пресс-конференции (запись опубликована на YouTube-канале МАГАТЭ).

С 23 сентября ЗАЭС работала на резервных дизельных генераторах из-за повреждения линии «Ферросплавная-1». Глава «Росатома» Алексей Лихачев говорил, что власти России и Украины при посредничестве МАГАТЭ договорились ввести локальное прекращение огня для ремонта ЛЭП. 23 октября Рафаэль Гросси сообщил, что внешнее электроснабжение Запорожской АЭС восстановлено.