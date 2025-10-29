Jazeera Airways планирует запустить стыковочные рейсы из РФ в Лондон, Париж и Милан

Авиакомпания Jazeera Airways рассчитывает запустить в 2026 году новые рейсы из РФ в Европу со стыковкой в Кувейте, поскольку видит на это спрос. Об этом в интервью «Ъ» рассказал гендиректор перевозчика Баратан Пасупати.

Фото: Айгуль Абдуллина, Коммерсантъ Баратан Пасупати

Сейчас авиакомпания совершает регулярные рейсы из Москвы и Сочи, а также участвует в чартерных перевозках. По его словам, большую часть трафика из РФ составляют именно транзитные пассажиры, которые летят через Кувейт в другие страны.

Всего в маршрутной сети авиакомпании 65 направлений. Среди наиболее популярных в летнее время господин Пасупати выделил Тиват (Черногория), Ларнака (Кипр), а также Будапешт (Венгрия) и Сараево (Босния и Герцеговина).

В 2026 году компания рассчитывает пополнить маршрутную сеть рейсами в Париж, Милан, Лондон и другие европейские столицы, уточнил топ-менеджер. Он добавил, что перевозчик планирует расширить программу полетов в Индию и Мальдивы.

