Президент Грузии поддержал запрет трех оппозиционных партий

Президент Грузии Михаил Кавелашвили поддержал предложение правящей партии «Грузинская мечта» запретить деятельность трех оппозиционных партий. Накануне в Конституционный суд Грузии поступил закон о расширении оснований для запрета политической партии.

«Они наносят ущерб политическому пространству своими преднамеренными действиями, финансируемыми извне. Как долго оно будет оставаться грязным? И что тогда представляют собой государственные институты, если они не реагирует на подобные вызовы?»,— сказал Михаил Кавелашвили (цитата по Tabula). Он также выразил уверенность в том, что «здоровые политические силы» в Грузии обязательно появятся.

16 октября парламент Грузии, в котором большинство мест занимает «Грузинская мечта», принял закон о запрете политических партий. Согласно нему, партия может быть запрещена, если она угрожает конституционному строю или независимости и пропагандирует насилие.

Председатель «Грузинской мечты» в парламенте Шалва Папуашвили говорил, что первыми будут запрещены партии «Единое национальное движение», «Сильная Грузия – Лело» и «За перемены». Экс-президент страны Саломе Зурабишвили заявила, что «преследование оппонентов разрушает многопартийную демократию» и «позволит превратить Грузию в авторитарный режим».

О политическом кризисе в Грузии — в материале «Ъ» «Невеликая октябрьская революция».

Петр Бузлаев