Невеликая октябрьская революция

На прошедших в субботу, 4 октября, в Грузии муниципальных выборах со значительным перевесом победила правящая партия «Грузинская мечта». Выборы прошли при слабой активности избирателей. Грузинская оппозиция обещала в этот день вывести на улицы сотни тысяч людей и свергнуть «пророссийский режим». Но попытка оказалась неубедительной. С подробностями — корреспондент “Ъ” в Тбилиси Георгий Двали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Толпа намеревалась штурмовать президентский дворец, но власти были к этому готовы. Из дворца выбежали бойцы спецназа МВД, которые выстроились в шеренгу и применили против оппозиционных активистов слезоточивый газ

Фото: Zurab Tsertsvadze / AP Толпа намеревалась штурмовать президентский дворец, но власти были к этому готовы. Из дворца выбежали бойцы спецназа МВД, которые выстроились в шеренгу и применили против оппозиционных активистов слезоточивый газ

Фото: Zurab Tsertsvadze / AP

Результаты муниципальных выборов в Грузии, на которых победила правящая партия «Грузинская мечта», оказались вполне предсказуемыми и в то же время сохраняющими интригу по главному нерешенному вопросу о том, что ждет страну дальше.

Принеся предсказуемую победу партии власти, прошедшие выборы обнажили и хронические проблемы грузинской политики.

Этими проблемами остаются растущая усталость избирателей на фоне глубокого раскола в рядах политической элиты по вопросам дальнейшей стратегии развития, отношений с Россией и Западом и все большей радикализации уличных протестов грузинских «вечных революционеров».

Учитывая наступающую длительную паузу в грузинской политике вплоть до лета 2028 года, когда будет дан старт новой парламентской гонки, радикальная оппозиция анонсировала «снос власти» прямо сейчас, не дожидаясь нового политического сезона.

В своем телеобращении после закрытия избирательных участков премьер-министр Ираклий Кобахидзе сообщил о «сокрушительной победе» партии «Грузинская мечта». «Во всех без исключения 64 муниципалитетах и во всех городах наши кандидаты в мэры и наш партийный список заручились поддержкой в среднем 75% избирателей»,— провозгласил глава правительства. Впрочем, «сокрушительная победа» ГМ выглядит менее впечатляющей, учитывая, что она была достигнута при низкой явке избирателей, составившей менее 50%. Кроме того, выборы бойкотировали сторонники двух оппозиционных партий, близких к экс-президенту Михаилу Саакашвили: «Единое национальное движение» и «За перемены».

Организаторы состоявшегося в субботу вечером многотысячного митинга на Площади свободы в центре грузинской столицы, где осенью 2003 года начиналась «революция роз», после произнесения пламенных антиправительственных речей решили повести толпу на штурм президентского дворца. Сам бывший президент Саакашвили, отбывающий многолетнее тюремное заключение по приговору тбилисского суда за превышение служебных полномочий, обратился накануне к своим сторонникам, призвав их выйти на митинг и «покончить с русской властью».

Обращаясь к собравшимся уже в ходе митинга, лидер общественного движения «Площадь свободы» (ПС), всемирно известный певец Паата Бурчуладзе, который когда-то выступал на одной сцене с Лучано Паваротти, торжественно зачитал «Декларацию грузинского народа». В ней говорилось, что пребывание у власти «пророссийского правительства» Бидзины Иванишвили «завершается», грузинский народ «берет власть в свои руки», а сам Иванишвили и высшее руководство страны «будут арестованы и преданы суду» за «сдачу Грузии России».

Сменивший на сцене ударившегося в большую политику народного артиста Грузинской ССР бывший генеральный прокурор в администрации президента Саакашвили Муртаз Зоделава призвал «мужскую силу», собравшуюся на митинге, двинуться в сторону президентского дворца и «получить ключи от здания».

Легко сломав ограждение, толпа ворвалась во двор, явно намереваясь штурмовать президентский дворец, однако, как оказалось, власти были к этому готовы.

Из дворца выбежали десятки бойцов спецподразделений МВД, которые выстроились в ряд и применили против оппозиционных активистов слезоточивый спрей. Этого оказалось достаточно, чтобы отбить штурм, поскольку среди атаковавших здание практически не было людей в противогазах.

Бойцам спецназа удалось окружить митингующих и быстро вытеснить их на центральный проспект Бараташвили, где те бросились строить баррикады и успели разжечь несколько костров, в качестве подручных средств используя инвентарь близлежащих кафе. Все костры были быстро потушены пожарными машинами, а бойцы спецназа разобрали баррикады под градом камней, которыми их забрасывали протестующие.

Волна арестов прошла позже.

Оперного певца Бурчуладзе задержали в больнице, где ему врачи промывали глаза после слезоточивого газа, а экс-прокурора Зоделаву — на митинге у здания парламента.

Вместе с ним задержали еще трех лидеров ПС, которым грозит многолетнее тюремное заключение по статье «Попытка насильственной смены конституционного строя».

Главной причиной быстрой победы властей в уличном противостоянии с «революционерами» стало то, что людей на главный митинг оппозиции пришло гораздо меньше, чем анонсировали организаторы: примерно 30–40 тыс. вместо «полумиллиона». Свою роль сыграли и предупреждения властей, а также разошедшиеся по соцсетям кадры тренировок спецназа с применением резиновых пуль. Впрочем, это спецсредство, равно как и дубинки, МВД использовать так и не пришлось.

«Разногласия среди оппозиции по вопросу об участии в муниципальных выборах стали еще одной причиной поражения уличного протеста 4 октября»,— пояснил “Ъ” эксперт портала Nation.ge Давид Авалишвили. Он обратил внимание на то, что, называя нынешнюю грузинскую власть «пророссийской», оппозиционеры «никак не могут объединиться и договорится по стратегии и тактике борьбы» против «Грузинской мечты».

Разногласия в стане оппозиции подтвердил в беседе с “Ъ” и кандидат в мэры города Кутаиси от оппозиционных партий Паата Закареишвили.

По словам Паата Закареишвили, «часть радикально настроенной оппозиции позволяла себе оскорблять представителей оппозиционных партий, участвующих в выборах, только потому, что у них другой взгляд на тактику борьбу с режимом».

Сторонники бойкота «назначили многотысячный митинг на 4 октября — день муниципальных выборов, таким образом выступив и против тех оппозиционных сил, которые рассчитывали бороться и победить на выборах», резюмировал Паата Закареишвили.

Весьма символично, что пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили, считающая себя «единственным законно избранным президентом», назвала Паату Бурчуладзе, Муртаза Зоделаву и других лидеров ПС «провокаторами» и «агентурой властей».

О другой, западной «агентуре», заявил уже после победы «Грузинской мечты» на муниципальных выборах 4 октября ее основатель и почетный председатель Бидзина Иванишвили. По его словам, «многие страны с завистью смотрят на Грузию, которая освободилась от агентуры, правившей страной после «революции роз» вплоть до победы ГМ на парламентских выборах 2012 года.

Георгий Двали