В России снижается число операций по уменьшению желудка

В России наметился спад числа бариатрических операций (хирургический способ лечения больных с избыточным весом путем уменьшения желудка) после нескольких лет роста. Если в 2023 году их было проведено 9696, то в 2024-м — уже 8284, а за десять месяцев 2025 года — лишь 6700, выяснил «Ъ».

Параллельно растет популярность медикаментозных методов снижения веса. По данным DSM Group, с января по август 2025 года россияне приобрели 3 млн упаковок препаратов на основе семаглутида (действующее вещество «Оземпика», который применяется для лечения диабета и снижения веса) на сумму 16,8 млрд руб. — на 36% больше, чем за весь 2024 год. Еще 1,5 млрд руб. было потрачено на лекарства с тирзепатидом, который действует схожим с «Оземпиком» образом.

Хирург Максим Буриков подтвердил тенденцию: «Просто часть [пациентов], услышав о „волшебной таблетке“, решили проверить, снизится ли у них вес». При этом он предупредил, что «при отмене у пациентов, как правило, случается откат к прошлому состоянию». Для удержания результата, по его словам, требуется либо постоянный прием препаратов, либо операция, дающая более стабильный эффект.

Подробнее — в материале «Ъ» «Скальпели сломались об „Оземпик“»