Скальпели сломались об «Оземпик»

На фоне роста продаж новых препаратов для похудения в России снизилось количество операций, способствующих снижению веса, обратил внимание “Ъ”. В 2023 году в стране было сделано 9,6 тыс. операций на желудке, а за десять месяцев 2025 года — всего 6,7 тыс. Параллельно в России активно продавались препараты на основе семаглутида и тирзепатида. Опрошенные “Ъ” врачи согласны, что многим пациентам стоит начать с медикаментозного лечения и лишь потом прибегать к хирургическому вмешательству. Однако они предупреждают, что новые препараты должны приниматься по медицинским показаниям и под контролем врача, а после их отмены вес может быстро вернуться обратно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новые препараты поставили людей с ожирением перед выбором между медикаментозным и хирургическим лечением

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Новые препараты поставили людей с ожирением перед выбором между медикаментозным и хирургическим лечением

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Как рассказывал “Ъ”, в последние годы в России заметно выросла популярность бариатрических операций (хирургический способ лечения больных с избыточным весом путем уменьшения желудка). По данным Российского общества бариатрических хирургов, в 2020 году было сделано 4296 таких операций, а в 2023 году — уже 9696. Врачи объясняли эту тенденцию ростом числа россиян с ожирением. В конце прошлого года Минздрав РФ даже включил хирургические методы лечения — резекцию желудка, гастрошунтирование и бандажирование — в стандарт помощи несовершеннолетним с ожирением.

Однако теперь количество подобных операций стало сокращаться, обратил внимание “Ъ”.

В 2024 году их было уже 8284, а за десять месяцев 2025 года — всего лишь 6700. Параллельно в России выросла популярность новых медикаментозных препаратов для снижения веса. В январе—августе 2025 года через аптеки и в рамках госзакупок было реализовано 3 млн упаковок препаратов на основе семаглутида. Это в основном аналоги «Оземпика» от датской Novo Nordisk, которые применяются для лечения диабета и снижения веса. Россияне потратили на них 16,8 млрд руб., подсчитали для “Ъ” в DSM Group. Это на 36% больше, чем за весь 2024 год (тогда было закуплено на 10,7 млрд руб.). Еще 1,5 млрд руб. было потрачено в 2025 году на препараты на основе тирзепатида (действует схожим с «Оземпиком» образом; оригинальное лекарство «Мунджаро» выпускает американская Eli Lilly). В рознице и в рамках госзакупкок было реализовано 134,6 тыс. упаковок.

Бариатрический хирург Максим Буриков подтвердил “Ъ” спад интереса к подобным операциям. В 2023 году он провел 1224 таких вмешательства, в 2024 году — 1008, а в этом году — всего 500. Но эта тенденция не означает, что в России стало меньше людей с ожирением, считает врач: «Просто часть из них, услышав о "волшебной таблетке", решили проверить, снизится ли у них вес». Господин Буриков согласен, что правильно попробовать консервативные методы лечения, прежде чем пойти на хирургическую операцию. Однако он предупреждает, что «модная» группа препаратов подходит далеко не всем. «А при их отмене у пациентов, как правило, случается откат к прошлому состоянию или даже увеличение веса,— говорит господин Буриков.— Поэтому для удержания результата придется либо применять препарат на постоянной основе, либо все же сделать бариатрическую операцию, которая дает более стабильный и долгосрочный эффект».

Эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Елена Федорова подтверждает, что снижение числа бариатрических операций совпало с ростом интереса к препаратам из группы агонистов ГПП-1, «которые первоначально применялись при сахарном диабете, а теперь чаще используются для контроля массы тела».

Но вывод о том, что хирургия окончательно уступает место уколам, по ее мнению, делать некорректно: «Реальная потребность в бариатрической хирургии не уменьшается. Уровень ожирения населения в России растет, число пациентов с морбидными формами остается высоким. Просто часть людей, которые раньше могли решиться на операцию, сегодня пробуют медикаментозный путь — часто под влиянием маркетинга и социальных сетей». Эксперт указывает, что агонисты ГПП-1 — эффективный инструмент для умеренного снижения веса у пациентов с избыточной массой тела или ожирением первой степени «при условии длительного приема и наблюдения врача». Но после прекращения терапии вес чаще всего возвращается, согласна она с хирургом. Бариатрическая же операция, по ее словам, это не «волшебный укол для похудения», а радикальный метод лечения тяжелого ожирения — «диагноза с доказанным влиянием на продолжительность жизни, риск диабета, сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний». «Что приоритетнее — зависит от клинической ситуации,— говорит эндокринолог.— У человека с индексом массы тела 32 и без сопутствующих болезней логично начать с медикаментозного лечения и коррекции образа жизни. У пациента с индексом 45 и сахарным диабетом второго типа оптимальным вариантом будет операция — препараты здесь малоэффективны. В идеале это не конкурирующие, а взаимодополняющие подходы».

Основатель и научный руководитель сети клиник Grand Clinic Ольга Шуппо, напротив, скептически относится к бариатрическим операциям из-за риска последующих осложнений. По ее словам, это сильная нагрузка для всего организма, особенно поджелудочной железы и желчного пузыря. «Современное медикаментозное лечение действует более органично, поскольку регулирует биохимию и углеводный обмен. На медицинских конференциях медикаментозное лечение рассматривается сейчас чуть ли не в качестве препарата долголетия»,— говорит госпожа Шуппо. Она поясняет, что при нарушении углеводного обмена страдают все системы организма, поэтому при снижении веса важно регулировать в первую очередь биохимические реакции в организме, в частности метаболизм. Ольга Шуппо обращает внимание, что современное медикаментозное лечение назначается при инсулинорезистентности, при которой возрастают риски онкологических и хронических заболеваний, общего хронического воспаления.

Елена Федорова отмечает, что интерес к медикаментозным методам снижает у людей с ожирением психологический барьер для обращения за помощью и вовлекает в лечение тех, кто раньше вообще ничего не делал. «Но плохо, если это превращается в моду на "укол ради стройности" без медицинских показаний и контроля. Это может привести одновременно к дефициту препаратов для диабетиков и к побочным эффектам у неподготовленных пациентов»,— предупреждает эндокринолог.

Наталья Костарнова