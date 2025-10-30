Воробьев предложил маркировать влажные салфетки для защиты канализации от засоров

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратился к главе Минпромторга Антону Алиханову с инициативой ввести специальные отметки для влажных салфеток и туалетной бумаги. Копия письма имеется в распоряжении «Ъ».

Цель — информирование граждан о правильной утилизации подобных отходов, что, по мнению автора инициативы, снизит число засоров и расходы на обслуживание коммунальной инфраструктуры. Засорение систем водоотведения не растворяющимися в воде средствами личной гигиены — одна из наиболее острых проблем в российской сфере ЖКХ, отметил губернатор.

В письме он привел в пример статистику. Так, в Подмосковье на очистных сооружениях скапливается до 20 тонн мусора в сутки, а в Хабаровске в 2024 году зафиксировано около 3 тыс. засоров. В Самаре на насосной станции извлекли 20 кг салфеток. Министерство и аппарат губернатора пока не прокомментировали инициативу.

