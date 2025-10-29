Пристававший к прохожим у здания полиции петербуржец получил 15 суток ареста

Приморский районный суд исполнил желание петербуржца Евгения Борисова и назначил ему наказание в виде 15 суток административного ареста. Об этом 29 октября сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Днем ранее господин Борисов выражался нецензурной бранью, громко кричал, размахивал руками и приставал к прохожим у здания УМВД России по Приморскому району на улице Ильюшина. Петербуржец просил об аресте, так как ему было очень холодно.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что суд Петербурга исполнил желание уставшей от работы блогерши Александры Мароти, которая демонстративно сожгла свой паспорт. Ближайшие два года она проведет в колонии-поселении.

Андрей Маркелов