Авиакомпания из Кувейта попросила отменить визовый сбор и ввести платежные карты для туристов в РФ

Отмена сборов за электронные визы поможет увеличить пассажиропоток туристов из Кувейта в РФ, заявил в интервью «Ъ» гендиректор Jazeera Airways Баратан Пасупати. Сегодня стоимость е-visa превышает сотню долларов, что становится существенной преградой для туристов, привыкших путешествовать большими семьями без визовых расходов во многих странах, добавил он. Кроме того, оформление виз для членов экипажа обходится в $0,5 млн ежегодно, рассказал глава авиакомпании.

Другим сдерживающим пассажиропоток фактором господин Пасупати назвал проблемы с платежами. Лимит на ввоз наличных в $10 тыс., по его словам, очень маленький. При этом туристам удобнее расплачиваться банковскими картами — иногда отели в РФ предоставляют им свои карты в качестве временного решения. Разумным решением глава авиакомпании назвал создание платежных туристических карт, действующих во время пребывания туристов в РФ. «Это бы улучшило их опыт пребывания и позитивно сказалось бы на экономике страны: туристы любят тратить деньги в поездках», — заключил он.

Подробнее — в интервью «Ъ».