Подозреваемые в ограблении Лувра частично признали вину

В расследовании ограбления Лувра достигнуты значительные успехи, заявила прокурор Парижа Лора Бекко. Двое подозреваемых, которых задержали в субботу по делу о громком преступлении, частично признали свою вину. Один из задержанных сейчас «находится под судебным контролем по делу о другой краже» и «уже был известен за воровство при отягчающих обстоятельствах», сказала она. Вместе с этим следователи изъяли больше 15 вещдоков, сообщила прокурор.

Впрочем, добавила госпожа Бекко, похищенные драгоценности, стоимость которых оценивается в €88 млн, до сих пор не найдены. Также не все члены банды были пойманы. Сейчас у следователей нет никаких доказательств того, что преступникам помогали сотрудники музея, отметила прокурор. Других деталей расследования она не раскрыла, чтобы сохранить ход следствия в тайне от преступников. Слова госпожи Бекко передает BFM TV.

Один подозреваемый был арестован в аэропорту Руасси—Шарль де Голль перед посадкой на самолет в Алжир, второй — при попытке выехать в Мали. Следователи считают, что в ограблении, в результате которого ворам удалось украсть восемь ювелирных шедевров из коллекции французской короны, участвовали четыре человека.

