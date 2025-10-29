В Jazeera Airways пожаловались на долгий паспортный контроль в аэропортах РФ

Очереди на паспортном контроле в российских аэропортах серьезно увеличивают время оборота самолетов, рассказал в интервью Ъ гендиректор Jazeera Airways Баратан Пасупати. По его словам, ситуация усугубилась с начала действия эксперимента по сбору биометрии в ряде аэропортов с конца 2024 года. «Система часто зависает и копятся очереди»,— сообщил он.

Наиболее длительное время ожидания среди всех аэропортов присутствия перевозчика — в Домодедово и Сочи, где время оборота самолета превышало час с лишним. Тогда как в иностранных аэропортах лоукостер в среднем «оборачивает» самолет за 40 мин, что важно для его экономической модели. Проблема, добавил топ-менеджер, обсуждается с российскими аэропортами, где им пытаются оказать максимальное содействие, но «пока безуспешно».

Подробнее — в интервью «Ъ».