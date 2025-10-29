Пиво в банке

Как стало известно “Ъ”, миноритарным акционером АО «Пивоварни Бочкарев» (холдинг «Объединенные пивоварни»; создан на базе российской Heineken) с долей в 9,1% стали «Сбербанк (MOEX: SBER) Инвестиции». Вложения структуры «Сбера» могли составить 1,3–2 млрд руб., оценивают эксперты. Эти средства «Пивоварни Бочкарев» могут направить на финансирование инвестиционной программы: развитие новых брендов и модернизацию мощностей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

ООО «Сбербанк инвестиции» в рамках допэмиссии получило 9,1% в АО «Пивоварни Бочкарев», рассказали “Ъ” в пивоваренной компании. Там уточнили, что ее основным бенефициаром после заключения сделки осталось ООО «АУР инвест», подконтрольное владельцу ГК «Арнест» Алексею Сагалу. В «Сбере» факт заключения сделки подтвердили. Решение связано с уверенностью в потенциале компании, включая развитие новых и действующих брендов, а также расширение в перспективные ниши, добавили там. Привлеченные средства «Пивоварни Бочкарев» планируют направить на финансирование инвестиционной программы предприятия.

«Пивоварни Бочкарев» — новое название холдинга «Объединенные пивоварни» (ОПХ). Это третий по объему производитель пива в России, созданный на базе местного бизнеса Heineken. Согласно «Нильсен», в 2024 году на долю компании пришлось 10,9% реализованного в стране пива. Она уступила «Балтике» (28,3%) и «Напиткам вместе» (ранее AB InBev Efes, 29,5%). «Пивоварням Бочкарев» принадлежат восемь заводов и две солодовни. В портфеле компании более 20 брендов пива и напитков. Это «Калинкинъ», «Крушовице Kronprinz», «Бочкарев», «Мистер Лис» и проч. Согласно СПАРК, по итогу 2024 года выручка АО «Пивоварни Бочкарев» увеличилась на 18,73%, до 48,45 млрд руб. Чистая прибыль составила 2,48 млрд руб. против 13,8 млн руб. в 2023 году.

В «Infoline-Аналитике» предполагают, что стоимость пакета «Сбербанк Инвестиций» в «Пивоварнях Бочкарев» не превышает 2 млрд руб. Аналитики обращают внимание на то, что Сбербанк выступает основным кредитором компании: в качестве обеспечения долга компания заложила 99,9% в ООО ОПХ. Обычно закрытые размещения в пользу основного кредитора проходят с дисконтом, могут включать опционы на обратный выкуп или преференции по получению дивидендов.

Инвестбанкир Илья Шумов считает, что сумма вложений Сбербанка могла составить 1,3–1,7 млрд руб.

Эксперт поясняет, что речь может идти как о мезонинном финансировании, так и о классических инвестициях. «Учитывая высокую ключевую ставку, акционерные и кредитные деньги сейчас, по сути, конкурируют друг с другом»,— поясняет он. Господин Шумов добавляет, что обычно такие сделки заключаются на срок от двух до пяти лет. «Сбербанк Инвестиции», по его мнению, рассчитывает выйти после реализации инвестиционной программы.

Начальник аналитического отдела «Риком-Траст» Олег Абелев называет передачу доли в бизнесе популярным решением: инструмент позволяет привлечь капитал без увеличения долговой нагрузки. Держатель миноритарного пакета, по его словам, может выйти из бизнеса через продажу своей доли стратегическому инвестору или в процессе выхода компании на IPO. Стратегия в этом случае базируется на том, что по мере реализации инвестиционной программы стоимость предприятия растет, объясняет он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Совладелец дистрибутора SVAM Group и пивоварни Gletcher Игорь Хавский считает, что основные инвестиции «Пивоварен Бочкарев» могут сосредоточиться вокруг развития новых марок. С выходом из российского бизнеса Heineken компания лишилась лицензии на многие популярные бренды пива, развивавшиеся на ее заводах, в том числе Heineken и Amstel. Именно с планами по развитию флагманских брендов на рынке ранее связывали ребрендинг ОПХ в «Пивоварни Бочкарев» (см. “Ъ” от 28 октября).

Господин Хавский не исключает, что средства могли потребоваться компании на переоборудование заводов. Обновление и ремонт мощностей в целом одна из основных статей расходов для отраслевых компаний, поясняет гендиректор «Волковской пивоварни» Алексей Аксель. В июне этого года, гендиректор ОПХ Анна Миронова в интервью РБК говорила, что до 2030 года компания планирует вложить в расширение производства, модернизацию и маркетинг около 40 млрд руб. Финансирование инвестиционной программы одного из лидеров рынка Илья Шумов называет интересной возможностью для инвесторов. Розничные продажи пива снижаются, но это по-прежнему наиболее востребованный в России алкогольный напиток (см. “Ъ” от 28 октября).

Владимир Комаров, Александра Мерцалова, Владимир Лавицкий