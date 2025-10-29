Уголовное дело в отношении актрисы Аглаи Тарасовой направили в суд

Уголовное дело о контрабанде наркотиков в отношении актрисы Аглаи Тарасовой направили в суд, пишет «РИА Новости» со ссылкой на источники. По информации ТАСС, 30 октября Домодедовский суд Московской области проведет предварительное заседание.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аглая Тарасова

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости Аглая Тарасова

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Аглаю Тарасову задержали в аэропорту Домодедово 28 августа. По словам правоохранителей, в ее вейпе обнаружили 0,38 граммов масла каннабиса. Возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотиков. Суд запретил актрисе покидать место жительства по ночам, пользоваться телефоном и другими средствами связи.

Аглая Тарасова снималась в фильмах «Лед», «Холоп 2», а также в сериалах «Беспринципные» и «Интерны».

Подробнее — в материале «Ъ» «Актрису освободили для съемок».