Актрису освободили для съемок

Домодедовский горсуд Подмосковья отказался отправить под домашний арест актрису Аглаю Тарасову, у которой при возвращении в страну из Израиля в багаже нашли электронную сигарету с гашишным маслом. Артистке вменили в вину незаконную контрабанду наркотиков (ч. 1 ст. 229.1 УК РФ), за которую ей грозит от трех до семи лет колонии. Однако, несмотря на тяжесть обвинения, суд посчитал возможным избрать ей более мягкую меру пресечения — запрет определенных действий, что позволит ей работать. Сама фигурантка раскаялась в содеянном, просив оставить ее на воле, чтобы она могла продолжить сниматься.

Фото: Сергей Булкин / ТАСС Аглае Тарасовой запретили гулять по ночам

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

В зал суда 31-летнюю актрису доставили в наручниках, однако, когда ее завели в клетку-аквариум, их сняли. Накинув на голову капюшон толстовки и надев солнцезащитные очки, она сразу же ходатайствовала о проведении процесса в закрытом режиме. Адвокаты просьбу поддержали, апеллируя к тому, что намерены представить документы с медицинским диагнозом «одного из родственников» их подзащитной. Следователь с прокурором оставили вопрос на усмотрение суда. Однако судья Дина Ханси не нашла оснований для закрытого слушания, и репортеры остались.

Как удалось узнать “Ъ”, уголовное дело в отношении имеющей гражданства России и Израиля госпожи Тарасовой было возбуждено следственным отделом Линейного управления МВД России в аэропорту Домодедово 3 сентября по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотиков; от трех до семи лет лишения свободы). Это произошло после того, как прилетевшую днем 28 августа рейсом из Тель-Авива актрису остановили сотрудники Домодедовской таможни, обнаружившие в чемодане пассажирки электронную сигарету Delire с «содержимым темно-коричневого цвета».

Экспертиза показала, что это было масло каннабиса массой 0,38 грамма. В суд актрису доставили уже в статусе обвиняемой.

Следователь Дарья Антонова просила отправить ее под домашний арест до 9 ноября. Капитан юстиции апеллировала к тому, что госпожа Тарасова обвиняется в совершении умышленного преступления «против здоровья населения и общественной нравственности» и имеет паспорт гражданки Израиля. «Кроме того, она не пришла к следователю по первому требованию, а только со второго раза»,— мотивировала она свою просьбу, впрочем позже признав, что фигурантка «добровольно пришла в следственный отдел».

Сама госпожа Тарасова рассказала, что к следователю ее пригласили в первый раз по WhatsApp, прислав повестку с незнакомого номера. Ее адвокаты позже пояснили, что в этот момент их подзащитная находилась в больнице «под капельницей». «Я испугалась и даже не поняла, что это сотрудники МВД мне пишут. И только после того, как адвокаты разъяснили мне, что следователи так делают, я пришла на допрос»,— сказала подследственная.

Задержанная просила избрать ей более мягкую меру пресечения в виде запрета определенных действий, для того чтобы она смогла работать, выплачивать ипотеку, а также заботиться о своих бабушке и дедушке, которых она полностью содержит и которым оплачивает сиделку. «Прошу вас обойтись без домашнего ареста, я добровольно сдала все паспорта. Кроме того, с 12 сентября у меня начинаются съемки в трех картинах и я не могу подвести людей»,— обратилась к суду артистка. Она добавила, что «совершила большую ошибку» и теперь ей «очень страшно».

Ее адвокаты представили в суд данные о том, что их подзащитная участвовала в благотворительной деятельности, в частности занималась сбором средств для благотворительного фонда «Дети-бабочки» для пациентов с редкими генетическими заболеваниями кожи. Они убеждали суд в том, что «острой необходимости в абсолютной изоляции» фигурантки не имеется, как и данных о том, что она будет каким-либо образом мешать следствию.

Так, адвокат Жанат Бекетов обратил внимание на то, что в подобных «аэропортовых делах» нет большого количества свидетелей. По его словам, все они уже «наверняка опрошены», а потому говорить о том, что на них может «быть оказано негативное влияние», не приходится.

Возвращаясь к теме запланированных у его клиентки съемок, он отметил, что «для интересов правосудия они никакого вреда не причинят», а вот отсутствие на них госпожи Тарасовой навредит российским кинозрителям.

После чего господин Бекетов передал суду договор на участие ее подзащитной в съемках, монтаже и озвучивании художественных фильмов.

Для того чтобы принять решение, судье Дине Ханси потребовалось чуть больше часа. Выйдя из совещательной комнаты, она отклонила ходатайство следствия о домашнем аресте Аглаи Тарасовой до 9 ноября, отпустив ее под запрет определенных действий до 3 ноября. По решению суда актриса должна быть дома с полуночи и до шести утра, также ей запрещено пользоваться телефоном, за исключением вызова экстренных служб, связи с контролирующими органами и следователем. К последнему она должна являться по первому требованию.

Напомним, что найденный в багаже вейп с гашишным маслом стал поводом для возбуждения в 2020 году уголовного дела в отношении прилетевшей в Россию олимпийской чемпионки по баскетболу гражданки США Бриттни Грайнер. Химкинский суд Подмосковья 4 августа 2022 года приговорил ее к девяти годам колонии общего режима и штрафу в размере 1 млн руб. Спустя два года ее обменяли на осужденного в США за торговлю оружием россиянина Виктора Бута.

Мария Локотецкая