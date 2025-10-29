Bloomberg: Трамп встретится с Орбаном 8 ноября

Президент США Дональд Трамп планирует провести переговоры с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном 8 ноября. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Фото: Yoan Valat / Pool / Reuters

«Место встречи еще не определено»,— говорится в материале Bloomberg.

Ранее на этой неделе Виктор Орбан заявил, что планирует встретиться с Дональдом Трампом в Вашингтоне, чтобы обсудить защиту Венгрии от воздействия санкций США на российскую нефть.

Ранее Будапешт назывался местом проведения второго саммита президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Премьер Венгрии Виктор Орбан говорил, что Венгрия уже начала подготовку к его проведению. Глава венгерского МИД Петер Сийярто 27 октября заявил, что США не отказались от возможности проведения саммита с Россией в Венгрии и подготовка «идет полным ходом». Он отмечал, правительство Венгрии готово в любое время принять в стране переговоры по урегулированию на Украине.

16 октября после телефонного разговора Владимир Путин и Дональд Трамп заявили о готовности встретиться в течение ближайших двух недель. Местом переговоров выбрали Будапешт. Однако 23 октября господин Трамп отменил встречу. По его словам, на планируемом саммите не удастся «достичь нужной цели».

