Дипмиссия РФ в КНР: удерживавшаяся в Мьянме россиянка эвакуирована в Китай

Гражданку РФ, незаконно удерживавшуюся в мошенническом колл-центре в Мьянме, при содействии российских дипломатов эвакуировали в Китай. Об этом сообщило 29 октября посольство России в КНР.

«Посольству России в Китае удалось согласовать с МИД КНР ее беспрепятственный въезд в приграничную с Мьянмой провинцию Юньнань,— говорится в заявлении дипмиссии. — Далее консульское сопровождение осуществлялось сотрудниками генконсульства России в Гуанчжоу».

При содействии российских дипломатов пострадавшую, у которой отсутствовали документы, удостоверяющие личность, удалось укрыть в миграционном центре в Мьянме до момента эвакуации, рассказали в диппредставительстве. Отмечается, что сейчас жизни и здоровью женщины ничего не угрожает, а ее возвращение на родину запланировано на 30 октября. Ее имя, возраст и иные подробности не приведены.

Ранее стало известно о случаях вывоза россиян обманным путем в Мьянму. Предлагая пострадавшим карьеру моделей или рекламных агентов в Таиланде, мошенники принуждали их работать в нелегальных колл-центрах. 7 октября 2025 года российское посольство в Таиланде сообщило об освобождении при содействии таиландских и мьянманских полицейских похищенной таким образом гражданки РФ.

23 октября замглавы МИД РФ Андрей Руденко сообщил об освобождении еще нескольких россиян, удерживавшихся в колл-центрах Мьянмы, отметив, что точное число находящихся там граждан России не известно.

Ранее «Ъ» сообщал, как транснациональные преступные группировки по интернету заманивают иностранцев в Юго-Восточную Азию.

Ярослав Фокин