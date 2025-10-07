Вывезенная из Таиланда в Мьянму россиянка освобождена

Россиянка, вывезенная из Таиланда в Мьянму обманным путем, была освобождена и передана российским дипломатам. Об этом сообщило посольство РФ в Бангкоке.

Гражданка России Д. Т. Очирнимаева была освобождена из мошеннического колл-центра в Мьянме. Для ее освобождения задействовали таиландских и мьянманских полицейских, отметило посольство.

«Организована передача на таиландскую сторону освобожденной гражданки Российской Федерации с дальнейшим сопровождением в город Бангкок с целью вылета на родину»,— рассказали в дипмиссии (цитата по ТАСС).

Россиянку вывезли в Мьянму в начале сентября. Женщине предложили работу модели в Таиланде через Telegram-канал. В конце месяца женщину удалось найти, ее передали в региональный полицейский миграционный центр.