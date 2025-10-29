Клюшку за дедушку

Внучка президента США Дональда Трампа Кай Трамп получила спонсорское приглашение на один из наиболее престижных гольф-турниров, входящих в LPGA Tour — женский профессиональный тур, The ANNIKA. Соревнования с призовым фондом $3,25 млн пройдут в ноябре во Флориде. Таким образом, уже третье поколение семьи Трамп так или иначе обозначает свою причастность к профессиональному спорту. Президент США — давний любитель гольфа и единоборств, а его старший сын и отец Кай Трамп, Дональд Трамп-младший, удивил публику, когда выступил одним из инициаторов проведения так называемых Enhanced Games — соревнований, на которых разрешен допинг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кай Трамп унаследовала от своего дедушки, президента США Дональда Трампа, любовь к клюшкам

Фото: Rebecca Blackwell / AP Кай Трамп унаследовала от своего дедушки, президента США Дональда Трампа, любовь к клюшкам

Фото: Rebecca Blackwell / AP

Один из крупнейших турниров профессионального гольф-тура The ANNIKA at Pelican in Belleair (чемпионат пройдет с 13 по 16 ноября) привлечет к себе особое внимание. Он и так вызывал повышенный интерес — чемпионат является одним из крупнейших в году по размеру призового фонда. В этом сезоне он составит $3,25 млн. Больше призовой фонд только на пяти мейджорах (до $12 млн) и на итоговом турнире сезона, который состоится в конце ноября ($11 млн, из которых чемпионке достанется $4 млн).

Но в этот раз в первенстве примет участие старшая внучка президента США Дональда Трампа, Кай Трамп.

Вообще-то 18-летняя школьница по спортивным показателям весьма далека от уровня, на котором играют профессионалы. В рейтинге Юниорской ассоциации гольфа США она занимает только 461-е место.

Но в данном случае происхождение из хорошей семьи перевесило спортивные аспекты. В итоге Кай Трамп получила так называемое спонсорское приглашение. «Я мечтала сыграть против лучших в LPGA, и теперь это событие даст мне великолепный опыт. Жду, когда смогу соревноваться со своими кумирами».

По словам одного из топ-менеджеров LPGA Рики Ласки, «спонсорские приглашения являются действенным способом дать развиться талантам и привлечь к турнирам дополнительное внимание». Он отметил также, что «участие Кай Трамп позволит расширить охват аудитории и привлечь новых зрителей, особенно молодых».

Действительно, Кай Трамп весьма популярна в социальных сетях. Ее взлет начался еще во время предвыборной кампании президента Трампа (своего предка она активно поддерживала) и привел к тому, что в социальных сетях у нее в общей сложности около 6 млн подписчиков. Ряд специализированных изданий даже считают, что Кай Трамп уже стоит чего-то и без знаменитого дедушки. Ее образ, согласно подсчетам портала On3, оценивается в $1,2 млн. Общее состояние, по оценке издания CEO Today, составляет $21 млн. Правда, $16 млн — это стоимость доли в семейном трасте.

Таким образом, все ныне живущие поколения семьи Трамп так или иначе вовлечены в спортивные проекты.

Президент Трамп — большой любитель гольфа и владеет собственным гольф-клубом. Также он является поклонником бокса и смешанных единоборств (MMA). В мае 2026 года на территории комплекса Белого дома планируется проведение номерного (то есть топовой категории) турнира самого крупного промоушена MMA — UFC. Звездой вечера должен стать знаменитый ирландец Конор Макгрегор.

Близок к спорту и Дональд Трамп-младший. Правда, спортивная активность Трампа-младшего пока имеет несколько скандальный оттенок. В начале 2025 года фонд 1789 Capital (цифры в названии — год вступления в силу конституции США), в котором Трамп-младший является вице-президентом, вложил десятки миллионов долларов в проект, именуемый Enhanced Games, Игры с расширенными возможностями. Суть их целом проста — проведение спортивных соревнований без допинг-контроля.

Первый турнир должен состояться в мае 2026 года в Лас-Вегасе. Его участникам обещаны призовые в размере $500 тыс. за победу ($1 млн — за мировой рекорд). Дебютные соревнования предполагается провести всего в трех видах — беге, плавании и тяжелой атлетике. Пока участвовать в турнире согласилось десять спортсменов. Среди них есть и известные, например, серебряный призер Олимпиады-2022 в беге на 100 м, трехкратный чемпион мира американец Фред Керли и австралийский пловец Джеймс Магнуссен — серебряный призер Игр-2012, шестикратный чемпион мира.

Александр Петров