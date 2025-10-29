Tecnimont привлекли по иску на 202 млрд рублей о срыве стройки завода в Кингисеппе

Арбитражный суд Москвы привлек итальянскую компанию Tecnimont S.p.A. в качестве соответчика по делу о невыполнении контракта на строительство завода по производству аммиака и карбамида в Кингисеппе. Сумма иска составляет 202,7 млрд рублей, пишет РБК.

В 2020 году структуры «ЕвроХима» заключили с Tecnimont S.p.A. и ее дочерней компанией ООО «МТ Руссия» контракты на строительство предприятия «ЕвроХим Северо-Запад-2». Подрядчики должны были выполнить договор до 16 сентября 2023 года.

С осени 2021 года строительство шло с задержками, исполнители требовали увеличения цены контракта и продления сроков, заявили в «ЕвроХиме». В мае 2022 года работы полностью остановили, объяснив это введением санкций ЕС. Истец утверждает, что к тому моменту завод был готов на на 25%.

«Удовлетворение ходатайства о привлечении Tecnimont S.p.A. в качестве соответчика по иску позволит ООО «ЕХСЗ-2» добиваться солидарного взыскания всей суммы задолженности и убытков, а также потенциально применять обеспечительные меры в отношении группы Tecnimont на территории России, стран СНГ, БРИКС и иных дружественных юрисдикций»,— заявили изданию в химической компании.

По данным агентства экономического развития Ленинградской области, суммарный объем инвестиций в проект «ЕвроХим Северо-Запад-2» составляет 120 млрд рублей. производство планируют в этом году. Годовая мощность предприятия, которое планируют достроить в этом году, должна составить 1,4 млн тонн карбамида и 250 тыс. тонн товарного аммиака.

Летом комитет государственного строительного надзора Ленобласти выдал разрешение на строительство узла налива сжиженного аммиака в автоцистерны в промышленной зоне «Фосфорит» в рамках возведения завода в Кингисеппе. По оценкам экспертов, с которыми побеседовал «Ъ-СПб», на строительство может потребоваться один-два года и 15 млрд рублей.

Подробнее о проекте — в материале «Ъ-СПб» «"ЕвроХим" ввязывается в узел».

Артемий Чулков