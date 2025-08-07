«ЕвроХим» ввязывается в узел

Комитет государственного строительного надзора Ленобласти выдал разрешение на строительство узла налива сжиженного аммиака в автоцистерны в промышленной зоне «Фосфорит». Объект будут возводить в рамках проекта «ЕвроХим Северо-Запад-2», который планировали сдать еще в 2023 году. По оценкам экспертов, с которыми побеседовал «Ъ-СПб», на строительство может потребоваться один-два года и 15 млрд рублей.

Разрешение на возведение узла налива сжиженного аммиака комитет государственного строительного надзора Ленобласти выдал в июле 2025 года. Объект входит в проект «ЕвроХим Северо-Запад-2», который начали реализовывать в 2020 году и должны были закончить к 2023 году, однако позже отложили из-за санкций.

По данным агентства экономического развития Ленинградской области, суммарный объем инвестиций в производство составляет 120 млрд рублей, а срок реализации — 2025 год. Его годовая мощность должна составить 1,4 млн тонн карбамида и 250 тыс. тонн товарного аммиака.

На момент публикации в компании «ЕвроХим» не ответили на запрос «Ъ-СПб» о стоимости узла и сроках его строительства.

Гендиректор агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров полагает, что сроки строительства составят 12–16 месяцев, а бюджет — не менее 2,5 млрд рублей.

«Мощность узла налива составит до 1 млн тонн в год, что обеспечивает возможность увеличить поставки на терминал Port Favor в Усть-Луге автотранспортом, а после запуска на терминале железнодорожной эстакады в 2025 году — автотранспортом и железнодорожным транспортом в пропорции 60 на 40 или 50 на 50»,— утверждает господин Бурмистров.

Более высокую оценку сметы проекта привела руководитель направления «Промышленность» Института технологий нефти и газа Ольга Орлова. По ее мнению, строительство может стоить до 15 млрд рублей и занять до двух лет. «Ключевыми статьями затрат станут создание резервуарного парка, устройство системы безопасности, оборудование для охлаждения и перекачки, а также сопутствующая логистика: подъездные пути, системы контроля и охраны»,— считает она.

Ожидаемая прибыль от работы узла напрямую зависит от мировых цен на аммиак, отмечает госпожа Орлова. При условии ежегодной отгрузки как минимум 200 тыс. тонн товарного продукта потенциальная выручка может достигать $120 млн в год. Учитывая капитальные вложения и уровень операционных расходов, проект может окупиться в срок до пяти лет, особенно при благоприятной внешнеэкономической конъюнктуре и устойчивом спросе на азотные удобрения, заключает эксперт.

Артемий Чулков