Quadratisch, praktisch, gut

Власти ФРГ намерены в ближайшие годы потратить €377 млрд на закупку вооружений и техники, чтобы закрепить за Германией первое место по соответствующим тратам в Европе. Это следует из не предназначенного для печати документа правительства ФРГ, оказавшегося в распоряжении издания Politico. Большую часть денег предполагается потратить на закупку вооружений немецкого производства, что, по мнению экспертов, свидетельствует о попытке за счет военной реформы перезапустить промышленность, а вместе с ней — и всю экономику ФРГ. Часть вооружений Берлин, однако, планирует закупить у США. Среди прочего — 400 ракет Tomahawk и комплексы Typhon.

Издание Politico обнародовало информацию из предназначенного для служебного пользования 39-страничного документа правительства ФРГ, посвященного планам бундесвера по закупкам вооружений и техники на ближайшие годы. Часть заказов планируется, как следует из публикации, разместить уже в 2026 году, но в документе перечислены и долгосрочные проекты без четких временных рамок. На рассмотрение бюджетного комитета Бундестага закупки будут вноситься по частям.

Резко наращивать траты на оборону власти ФРГ начали в 2022 году, когда после начала российской СВО тогдашний канцлер ФРГ Олаф Шольц договорился с Бундестагом о выделении дополнительных (сверх обычного бюджета) €100 млрд на нужды бундесвера. Эти средства уже в основном потрачены, что позволило Германии по итогам 2024 года занять первое место в Западной и Восточной Европе по расходам на оборону и четвертое место в мире после США, Китая и России (по подсчетам Стокгольмского международного института исследования проблем мира).

Нынешний канцлер ФРГ Фридрих Мерц, судя по всему, хочет перебить эту цифру: если все статьи из попавшего в распоряжение журналистов списка будут одобрены, то в ближайшие годы сумма заказов превысит €377 млрд, что закрепит за ФРГ место лидера по закупкам вооружений и техники в Европе. Politico пишет, что Германия при помощи этого плана хочет стать «опорой военного возрождения» европейского континента.

Как следует из документа, Министерство обороны ФРГ планирует в 2026 году осуществить около 320 новых закупок вооружений и техники. На 178 из них уже есть зарегистрированный подрядчик. Остальные находятся на рассмотрении. Из тех проектов, где подрядчики уже известны, 160 (на сумму около €182 млрд) приходится на немецкие компании.

Безусловным лидером закупок Politico называет оборонный концерн Rheinmetall, упоминающийся в 53 отдельных строках с общей суммой запланированных заказов на €88 млрд. Из них €32 млрд приходятся непосредственно на Rheinmetall, а еще €56 млрд — на его дочерние компании и совместные предприятия. Среди прочего документ предусматривает поставки 687 боевых машин пехоты Puma (производится Rheinmetall Landsysteme совместно с KNDS Deutschland), включая 662 боевых варианта и 25 учебных машин, до 2035 года. В области противовоздушной обороны бундесвер планирует закупить у Rheinmetall 561 установку Skyranger 30 малой дальности действия для борьбы с дронами и защиты на ближней дистанции. Вместе с этими установками должны быть поставлены миллионы боеприпасов.

На втором месте по количеству запланированных заказов немецкий оборонный концерн Diehl Defence, фигурирующий в 21 строке закупок на сумму €17,3 млрд. Около €4,2 млрд планируется потратить на закупку 14 зенитных ракетных комплексов семейства IRIS-T и сотен ракет для них.

В списке запланированных заказов также перечислены разного вида БПЛА, включая крупную закупку беспилотных комплексов Luna NG от Rheinmetall на сумму €1,6 млрд. Кроме того, Минобороны Германии считает необходимым усилить свою спутниковую сеть и среди прочего создать на околоземной орбите группировку для обеспечения бесперебойной защищенной связи стоимостью €9,5 млрд.

В целом же, по данным Politico, планы правительства канцлера Фридриха Мерца свидетельствуют о намерении властей ФРГ «потратить кэш дома», то есть инвестировать средства в основном в вооружения и технику немецкого производства.

По словам старшего научного сотрудника Института международных исследований МГИМО Артема Соколова, немецкое руководство рассчитывает за счет военной реформы перезапустить промышленность ФРГ, а вместе с ней — и всю экономику Германии.

«В Берлине, похоже, убеждены, что военно-промышленный комплекс способен в одиночку решить проблемы стагнации экономики, образовавшиеся из-за высоких цен на энергоносители, бюрократии и слабой вовлеченности представителей миграционного сообщества в рынок труда»,— заявил эксперт “Ъ”. Эта уверенность, по его мнению, до некоторой степени основана на специфическом восприятии российского опыта после 2022 года. «Немецкие политики и эксперты убеждены, что именно работающие на "оборонку" предприятия помогли России избежать тяжелых последствий многочисленных западных санкционных пакетов. Нечто подобное они хотят повторить и в самой Германии»,— пояснил Артем Соколов.

Часть заказов бундесвер, впрочем, планирует сделать в других странах — всего в документе перечислены 26 таких проектов на сумму около €14 млрд. Вопреки объявленному Евросоюзом курсу на «европейскую автономию» и «усиление сотрудничества в оборонной сфере внутри самого ЕС», почти все эти проекты связаны с поставками вооружений и техники из США. Так, Германия планирует закупить 15 истребителей F-35 у Lockheed Martin на сумму €2,5 млрд. Также ФРГ намерена закупить 400 крылатых ракет Tomahawk Block Vb предполагаемой дальностью до 1700 км (производства Raytheon) за €1,15 млрд и три способных запускать их комплекса наземного базирования Typhon (производства Lockheed Martin) стоимостью €220 млн.

Последний пункт особо значим.

Германия может стать первой европейской страной—покупателем новых американских пусковых установок Typhon, предназначенных для запуска ракет средней дальности.

Подобные вооружения еще не так давно были запрещены по договоренностям между Россией и США. О планах Берлина приобрести такие установки стало известно летом. «Германия тем самым может существенно повысить свой оборонительный потенциал, а также свои и общеевропейские возможности по сдерживанию, что имеет ключевое значение»,— заявил тогда Борис Писториус.

Изначально же предполагалось, что США завезут их в Германию в 2026 году сначала на ротационной, а затем на постоянной основе в составе дивизиона своих стратегических огневых средств новых американских многосферных оперативных групп (Multi Domain Task Force). Это должно было произойти в рамках сделки, заключенной между Берлином и Вашингтоном еще при администрации президента США Джо Байдена. Сменивший его Дональд Трамп публично пока не подтверждал, но и не отменял эти договоренности. Однако в Берлине решили сыграть на опережение и зацементировать сделку посредством приобретения Typhon и Tomahawk за свой счет.

Власти РФ же ранее неоднократно подчеркивали, что считают развертывание американских комплексов наземного базирования средней дальности «крайне дестабилизирующим» шагом и предупреждали о намерении принять «компенсирующие военно-технические меры». В августе президент РФ Владимир Путин заявил, что «в Европе, включая Германию, не стесняясь никаких исторических параллелей, закладывают курс на ремилитаризацию континента». Делается это, по его словам, в том числе под предлогом «мнимой российской угрозы».

Елена Черненко