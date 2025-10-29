Цена на медь обновила исторический максимум

Стоимость трехмесячных фьючерсов на медь обновила исторический максимум на Лондонской бирже металлов (LME). Во время торгов цена достигала $11 146 за тонну (+0,92%).

Предыдущий рекорд был установлен в 2024 году. За год стоимость меди выросла на 26%, уточняет Bloomberg. Агентство также пишет, что котировки растут из-за сокращения добычи металла в рудниках.

24 сентября стоимость меди на бирже впервые с 2022 года закрепилась на уровне выше $10 тыс.

Подробнее — в материале «Ъ» «Вот медь как».