Беглов заложил капсулу в основание будущего Центра белорусской техники в Петербурге

Губернатор Петербурга Александр Беглов и премьер-министр Республики Беларусь Александр Турчин заложили капсулу с посланием потомкам в основание будущего Центра белорусской техники на Внуковской улице, сообщает пресс-служба Смольного.

Фото: Пресс-служба Смольного

Господа Беглов и Турчин осмотрели основные модели автотехники ведущих белорусских производителей — МАЗ, МТЗ и «Амкодор». По словам губернатора Петербурга, таким образом выполняется задача перехода от торговли к комплексным проектам. Новое здание должно интегрировать российские и белорусские производственные процессы.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что Беларусь поставит Петербургу 400 тыс. тонн продовольственных товаров в 2025 году.

Андрей Маркелов