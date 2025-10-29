Беглов заложил капсулу в основание будущего Центра белорусской техники в Петербурге
Губернатор Петербурга Александр Беглов и премьер-министр Республики Беларусь Александр Турчин заложили капсулу с посланием потомкам в основание будущего Центра белорусской техники на Внуковской улице, сообщает пресс-служба Смольного.
Фото: Пресс-служба Смольного
Господа Беглов и Турчин осмотрели основные модели автотехники ведущих белорусских производителей — МАЗ, МТЗ и «Амкодор». По словам губернатора Петербурга, таким образом выполняется задача перехода от торговли к комплексным проектам. Новое здание должно интегрировать российские и белорусские производственные процессы.
