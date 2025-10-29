Картаполов: средств противодействия «Посейдону» не существует

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов («Единая Россия») заявил, что на сегодняшний день не существует средств противодействия подводному аппарату «Посейдон» с ядерной энергетической установкой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Это действительно очень мощный вид оружия, который способен выводить из строя или из войны целые государства. Противоядия и средств противодействия против него на сегодняшний день нет», - сказал Картаполов журналистам (цитата по «РИА Новости»). Депутат также отметил, что в мире не существует аналогов «Посейдона».

Сегодня президент России Владимир Путин сообщил, что 28 октября Вооруженные силы РФ провели испытания аппарата. По его словам, мощность «Посейдона» значительно превышает мощность российской «самой перспективной межконтинентальной ракеты "Сармат"». Как писал ТАСС в 2016 году, одна такая ракета способна нести не меньше 15 РГЧ ИН (разделяющаяся головная часть индивидуального наведения). Каждая — мощностью в 150-300 кт тротила. Атомная бомба «Малыш», сброшенная американцами на Хиросиму в 1945 году, обладала мощностью в 13-18 кт тротила. В 2019 году ТАСС сообщил со ссылкой на источник в ОПК, что максимальная скорость «Посейдона» может достигать 200 км/ч.

В 2019 году на воду спустили атомную подводную лодку специального назначения «Белгород», которая используется сейчас в качестве носителя «Посейдонов». В будущем роль основного носителя аппаратов должна перейти подлодкам серии «Хабаровск».

Степан Мельчаков