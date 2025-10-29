США разрешили сделки со структурами «Роснефти» в Германии на полгода

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) разрешило сделки со структурами «Роснефти» (MOEX: ROSN) в Германии до 29 апреля 2026 года. Лицензия OFAC опубликована 29 октября. Она также распространяется на компании, в которых Rosneft Deutschland GmbH и RN Refining & Marketing GmbH прямо или косвенно, индивидуально или совместно владеют 50% и более. Сделки с любыми другими аффилированными с «Роснефтью» лицами запрещены, сказано в лицензии. «Роснефть», ЛУКОЙЛ и ряд их дочерних структур включены в SDN List 22 октября.

«Роснефть» владеет долями в трех НПЗ Германии, способных перерабатывать до 12,8 млн тонн нефти в год. На эти НПЗ приходится более 12% мощностей по переработке нефти в стране. Доля Rosneft Deutschland GmbH в НПЗ в Шведт-на-Одере — 54,17%, в НПЗ в Карлсруэ — 25%, в НПЗ в Нойштадт-на-Дунае — 28,57%. В сентябре 2023 года власти Германии на основании закона об энергетической безопасности взяли в доверительное управление структуру «Роснефти» и ее доли НПЗ, в сентябре 2025 года этот режим продлен на полгода.

Bloomberg 27 октября со ссылкой на источники сообщало, что США дали Германии шесть месяцев для урегулирования вопроса о правах собственности на активы «Роснефти». 28 октября министр экономики Германии Катерина Райхе заявила Reuters, что США гарантировали освобождение бизнеса «Роснефти» в стране от санкций, поскольку эти активы больше не находятся под контролем России.

Как под санкциями оказались три четверти нефтяного экспорта России — в материале «Ъ» «Вот ваш SDN List».