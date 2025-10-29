Шерше ля мяч

Французский футбол за последние десять лет выручил от продажи за рубеж игроков почти €4 млрд. В этом смысле, как следует из данных CIES Football Observatory, он является безусловным лидером отрасли, намного опережая и другие лиги «большой европейской пятерки», и даже Бразилию, плотнее всего ассоциирующуюся с активным экспортом футбольных талантов.

Компания CIES Football Observatory, партнер Международной федерации футбола (FIFA), опубликовала рейтинг футбольных чемпионатов, ранжированных по заработкам от продажи клубами игроков за минувшие десять лет, с 2016 года. Внутренние сделки при этом не учитывались — только трансферы в другие лиги.

Классификация, в которую попали 50 первенств, выглядит довольно неожиданной. В мировом футболе плотнее всего с активным экспортом футбольных талантов давно ассоциируется Бразилия. Однако она в рейтинге CIES оказалась лишь второй. Поступления от продажи игроков за рубеж представителей бразильского чемпионата составили €2,6 млрд (см. рисунок).

Намного опередил его чемпионат Франции. Его «экспортная выручка» вплотную приблизилась к €4 млрд.

Таким образом, в среднем за год в высший дивизион чемпионата Франция благодаря переходам за границу поступает около €400 млн. У остальных первенств «большой европейской пятерки» — испанского, английского, немецкого и итальянского — она значительно скромнее. Ближе всех среди них к Франции очутилась Испания — €2,2 млрд.

Бразилия же удерживает лидерство в экспорте именно молодежи. На спортсменов из возрастной категории до 20 лет в ее доходах приходится 50-процентная доля. Есть, правда, несколько стран, таких как Канада, США, Сербия, Эквадор, Венесуэла, у которых она еще солиднее. Но ни одна из них не входит в число по-настоящему крупных экспортеров.

У французского чемпионата доля, приходящаяся на юные дарования, практически вдвое ниже, чем у бразильского,— 26,4%. Судя по информации CIES, его клубы концентрируются на сделках с футболистами еще молодыми, но уже накопившими достаточный для быстрой адаптации в сильном зарубежном турнире опыт. На возрастную категорию от 21 до 23 лет во французском трансферном бизнесе приходится 39% поступлений.

В рейтинге CIES фигурирует и Российская премьер-лига (РПЛ). Она заняла 31-е место с доходами от продажи футболистов за рубеж в €107 млн за десять лет. Львиная доля этой суммы — без малого 80% — приходится на игроков, уже созревших или близких к тому, чтобы созреть,— из возрастных категорий от 21 до 23 лет и от 24 до 26 лет. Российские юниоры и ветераны не пользуются ажиотажным спросом.

Алексей Доспехов