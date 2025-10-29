Всемирный банк: санкции США могут привести к росту цен на нефть

Всемирный банк допустил, что санкции Запада в сторону нефтяного сектора могут привести к росту цен на энергоносители и на надежные для вложений товары — золото и серебро.

«Геополитическая напряженность и конфликты могут привести к повышению цен на нефть, а также дальнейшему росту спроса на те сырьевые товары… В случае с нефтью воздействие дополнительных санкций на рынок способно привести к повышению цен сверх базового прогноза»,— следует из нового доклада Всемирного банка (цитата по ТАСС).

22 октября власти США ввели санкции на нефтегазовые компании ЛУКОЙЛ и «Роснефть». Под ограничениями уже находились «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз».

Министерство финансов США разрешило сделки с «Роснефтью» и ЛУКОЙЛом до 21 ноября, средства должны переводиться на замороженные счета.

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев заявил, что санкции в отношении российских нефтяных компаний приведут к росту цен на бензин в самом США и снижению объемов поставки нефти во всем мире.

Подробнее о санкциях США — в материале «Ъ» «Вот ваш SDN List».