Безымянной улице на юго-западе Петербурга дали имя в честь танкиста Бориса Шмелева
Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о присвоении названия безымянному проезду в Красносельском районе города, сообщает пресс-служба Смольного.
Безымянная улица в Красносельском районе Петербурга, получившая имя танкиста Бориса Шмелева
Фото: Пресс-служба Смольного
Топонимическая тематика исторического района Новосергиево связана с героической обороной Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. Здесь проходят улицы Маршала Мерецкова, Тимофея Федорова, Владимира Пчелинцева, Генерала Кравченко.
Поэтому было решено дать новой улице имя Бориса Шмелева — защитника блокадного Ленинграда, танкиста и Героя Советского Союза.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что безымянный сквер в Колпинском районе получил название «Парк Поколений».