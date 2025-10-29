Безымянной улице на юго-западе Петербурга дали имя в честь танкиста Бориса Шмелева

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о присвоении названия безымянному проезду в Красносельском районе города, сообщает пресс-служба Смольного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Безымянная улица в Красносельском районе Петербурга, получившая имя танкиста Бориса Шмелева

Фото: Пресс-служба Смольного Безымянная улица в Красносельском районе Петербурга, получившая имя танкиста Бориса Шмелева

Фото: Пресс-служба Смольного

Топонимическая тематика исторического района Новосергиево связана с героической обороной Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. Здесь проходят улицы Маршала Мерецкова, Тимофея Федорова, Владимира Пчелинцева, Генерала Кравченко.

Поэтому было решено дать новой улице имя Бориса Шмелева — защитника блокадного Ленинграда, танкиста и Героя Советского Союза.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что безымянный сквер в Колпинском районе получил название «Парк Поколений».

Андрей Маркелов