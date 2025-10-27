Безымянный сквер в Колпинском районе получил название «Парк Поколений»

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о присвоении наименования безымянному скверу в Колпинском районе города. Согласно решению Топонимической комиссии, новое общественное пространство на пересечении улицы Веры Слуцкой и Пролетарской улицы получило название «Парк Поколений».

Новое общественное пространство на пересечении улицы Веры Слуцкой и Пролетарской улицы в Колпинском районе Санкт-Петербурга, получившее название «Парк Поколений»

Фото: Пресс-служба Смольного Новое общественное пространство на пересечении улицы Веры Слуцкой и Пролетарской улицы в Колпинском районе Санкт-Петербурга, получившее название «Парк Поколений»

Как отметили в Смольном, данная локация является местом отдыха и встреч местных жителей разных возрастов. В непосредственной близости расположены мемориальный комплекс со стелой «Колпино — город воинской славы» в сквере Героев-Ижорцев, братское захоронение воинов Красной Армии, погибших в годы Великой Отечественной войны, и кленовая аллея в память о малолетних узниках фашистских концлагерей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Топонимическая комиссия Санкт-Петербурга поддержала присвоение безымянной зеленой территории на улице Верности в Калининском районе названия «Парк Героев специальной военной операции».

Андрей Цедрик