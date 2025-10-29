«Куйбышевазот» передумал строить завод минеральных удобрений на курской площадке

Самарское ПАО «Куйбышевазот» (контролируется Виктором Герасименко через ООО «Куйбышевазот-плюс») сообщило, что прекращает дальнейшее рассмотрение ООО «Курскхимволокно» (входит в ПАО) для строительства предприятия по производству минеральных удобрений. Представители «Куйбышевазота» приняли такое решение после изучения инвестиционных, налоговых и иных рисков, а также консультаций с главой региона.

Фото: kuazot.ru

ПАО продолжит проработку других возможных вариантов для размещения комплекса как в Курской области, так и в соседних областях Центрального федерального округа.

Власти Курской области анонсировали проект химзавода «Куйбышевазота» в регионе еще в 2019 году. По данным на февраль 2023 года, речь шла о комплексе по производству минеральных удобрений из природного газа. Его мощность могла составить 200 тыс. т аммиака, 800 тыс. т карбамида и 365 тыс. т карбамидно-аммиачной смеси в год. Объем вложений оценивался в 75 млрд руб. Ожидалось создание порядка 200 рабочих мест.

В августе 2022 года холдинг зарегистрировал в Курске юрлицо под проект — ООО «Курсказот». По данным Rusprofile, ПАО является единственным владельцем компании. На прошлой неделе бенефициар увеличил уставный капитал общества с 3,2 млрд до 4 млрд руб. При этом последние три года общество отработало с нулевой выручкой и убытками.

В середине октября 2025 года «Курскхимволокно» заявило проект логистического центра в Курске за 1,1 млрд руб. Проект планируют поэтапно реализовать до 2028 года. Сначала компания хочет возвести два склада площадью по 2,5 тыс. кв. м. Следующим этапом может стать строительство контейнерного терминала для перегрузки 40-футовых контейнеров. Завершающим — создание складского комплекса класса «А» площадью 10 га.

О том, почему жители Курска выступили против строительства химзавода, в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова