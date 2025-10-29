Швейцария расширяет оборонное сотрудничество с Евросоюзом

Федеральный совет (правительство) Швейцарии 29 октября одобрил обновленное соглашение между Швейцарией и Европейским оборонным агентством (ЕОА). Оно подразумевает расширение сотрудничества в сфере обороны. Если оно будет утверждено Советом ЕС, Швейцария получит возможность участвовать в проектах и программах развития оборонного потенциала и совместных закупок. В Берне назвали решение «ответом на изменения в политике безопасности в Европе».

«Обновленное соглашение с ЕОА способствует этому расширению (оборонного сотрудничества с европейскими странами.— "Ъ"), расширяя сферы сотрудничества и уточняя процедуры участия в проектах и программах, связанных, например, с оборонными закупками, исследованиями, разработками и инновациями, обеспечением и поддержанием качества, обменом информацией и данными, образованием, подготовкой кадров и развитием потенциала, а также промышленным сотрудничеством»,— сообщается в пресс-релизе, размещенном на сайте швейцарского правительства.

Европейское оборонное агентство (ЕОА) было создано в 2004 году. Оно оказывает поддержку государствам-членам Европейского союза в области оборонного сотрудничества. ЕОА сотрудничает с третьими странами на основе двусторонних соглашений — административных договоренностей, которые не имеют юридической силы. Швейцария стала одной из первых третьих стран, подписавших административное соглашение с ЕОА. Это произошло в 2012 году.

Отмечается, что соглашение позволит Швейцарии участвовать в проектах и программах развития потенциала и совместных закупок. При этом в правительстве указали, что все аспекты сотрудничества с ЕОА будут проходить проверку на соответствие правовым обязательствам Берна, в частности, положению о нейтралитете.

В апреле 2025 года пост министра обороны Швейцарии занял с Мартин Пфистер. Он возглавил Минобороны в самый разгар внутриведомственного кризиса на фоне отставки его предшественницы Виолы Амхерд, которая ушла с поста из-за растущей критики как в адрес военного ведомства, так и в ее собственный. Руководство Минобороны обвиняли в неспособности обеспечить стабильное вооружение швейцарской армии и других внутренних проблемах. Сменивший ее Мартин Пфистер считает, что сотрудничество Швейцарии с альянсом — необходимый шаг для обеспечения безопасности страны. Он также дал понять, что поддерживает ускоренные темпы наращивания военного бюджета и выступает за устранение пробелов в оснащении швейцарской армии.

Анастасия Домбицкая