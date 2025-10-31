Из свежей почты

Эдик Поповян, 13 лет, поражение центральной нервной системы, задержка развития, требуется лечение. 209 447 руб.

Внимание! Цена лечения 251 447 руб. Телезрители ГТРК «Дон-ТР» соберут 42 тыс. руб.

В четыре года Эдик сильно изменился: начал бить себя по голове, хохотать без причины, постоянно был взвинченным. Говорил невнятно и плохо понимал речь. Лечение не помогало. Физически сын нормально развит, но учеба в спецшколе дается с трудом. Заметный сдвиг произошел после лечения в московском Институте медтехнологий (ИМТ). Эдик стал лучше читать и писать, говорит более четко. Врачи сказали, лечение обязательно нужно продолжать, но его стоимость для нас непосильна. Ася Поповян, Ростовская область

Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Эдику требуется продолжить лечение, направленное на развитие интеллекта, речи и мелкой моторики, улучшение координации движений».

Максим Бусаров, 6 месяцев, врожденная деформация черепа, требуется лечение специальными шлемами. 167 940 руб.

Внимание! Цена лечения 203 940 руб. Телезрители ГТРК «Нижний Новгород» соберут 36 тыс. руб.

У сына с рождения была странная форма головы: вытянутый затылок и нависающий лоб. Максима обследовали и выявили преждевременное сращение костей черепа, которое не дает мозгу нормально расти и развиваться, создает угрозу умственной отсталости, нарушения слуха и зрения! Операция на черепе прошла успешно, теперь надо носить специальный шлем-ортез. На курс понадобятся два-три таких шлема. Но оплатить их изготовление мы не в состоянии. Надежда Канатьева, Нижегородская область

Нейрохирург детского отделения НМИЦ нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко Леонид Сатанин (Москва): «Максиму требуется коррекция деформации черепа с применением краниальных ортезов (шлемов). В результате голова ребенка приобретет анатомически правильную форму».

Егор Вахрушев, 16 лет, несовершенный остеогенез, требуется курсовое лечение. 192 638 руб.

Внимание! Цена лечения 550 638 руб. Александр Иванович Соболь внес 320 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Удмуртия» соберут 38 тыс. руб.

Егор родился с переломами обеих ног и ключицы. Генетик диагностировал несовершенный остеогенез. С двух лет сын лечится в московской клинике GMS, он окреп, научился ползать, а затем и ходить. Но из-за множественных переломов бедра деформировались. Ему установили телескопические штифты, которые удлиняются по мере роста. В последнее время стали заметны ухудшения: Егор хромает, прогрессирует сколиоз. Необходимо возобновить лечение, но оплачивать его я не в силах. Елена Юшкарева, Удмуртия

Педиатр Центра врожденной патологии клиники Глобал Медикал Систем (GMS Clinic, Москва) Татьяна Хасянова: «У Егора умеренно тяжелый тип несовершенного остеогенеза. Мальчику необходимо продолжение консервативного лечения в сочетании с физической реабилитацией».

Елисей Петлеванов, 13 лет, состояние после трансплантации почки, требуется комплексное обследование. 194 333 руб.

Внимание! Цена обследования 477 333 руб. ООО «ОЗЭУ» внесло 25 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 225 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Кузбасс» соберут 33 тыс. руб.

В три года Елисею диагностировали хроническую почечную недостаточность, через год пришлось пересадить почку, донором стала бабушка. Сын регулярно проходил обследования, принимал поддерживающие препараты. В семь лет у Елисея появились признаки отторжения почки. Доктор, который проводил пересадку, скорректировал дозу лекарства, и состояние сына улучшилось. Но этим летом Елисей переболел пневмонией, анализы показали сильное ухудшение. Сыну жизненно важно пройти ряд исследований, включая биопсию трансплантата. Пожалуйста, помогите! Анастасия Петлеванова, Кемеровская область

Главный врач детского медицинского центра «Тигренок» Надежда Раппопорт (Москва): «Чтобы не допустить отторжения трансплантата, Елисею требуются регулярные обследования и коррекция терапии. В нашей клинике все обследования будут проведены за несколько часов, без длительных госпитализаций. Это позволит Елисею в случае необходимости быстро получить надлежащую помощь».

Почта за неделю 24.10.2025 — 30.10.2025

Получено писем — 69

Принято в работу — 43

Отправлено в Минздрав РФ — 4

Получено ответов из Минздрава РФ — 2