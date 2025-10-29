Белоруссия готова к увеличению нагрузки на КПП на границе с Латвией и Польшей

Государственный таможенный комитет Белоруссии готов увеличить нагрузку на автодорожные пункты пропуска на границе с Польшей и Латвией из-за временного закрытия литовских пунктов до 30 ноября. Об этом сообщила пресс-служба белорусского ведомства в Telegram-канале.

Литва приостановила движение через КПП «Шальчининкай» и ввела ограничения на пункте «Мядининкай», связав это с контрабандой сигарет через метеозонды и отсутствием мер со стороны Белоруссии. Исключения сделаны для дипломатов, граждан ЕС и НАТО.

Белорусские таможенники отметили, что через пункт «Каменный Лог» проехали лишь два грузовика. Представители ведомства подчеркнули, что бизнесу Литвы и Евросоюза придется переориентироваться на маршруты через Польшу и Латвию, что может привести к дополнительным потерям.

В ГТК Белоруссии заявили о готовности справиться с возросшей нагрузкой на оставшихся открытыми пунктах пропуска. Ведомство заверило, что обеспечит пропуск транспортных средств с соседними странами Евросоюза.

