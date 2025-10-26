Трамп и Си могут обсудить сокращение импорта российской нефти

Президент США Дональд Трамп сказал, что на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином они могут обсудить сокращение закупок российской нефти. В 2024 году Китай был крупнейшим покупателем нефти из России.

«Возможно, я обсужу это. Китай значительно сокращает закупки российской нефти. Индия — сокращает полностью. А также мы ввели санкции»,— сказал Дональд Трамп журналистам.

Переговоры президента США и председателя КНР запланированы на 30 октября. Ранее господин Трамп говорил, что рассчитывает на помощь Китая в переговорах с Россией.

22 октября США распространили блокирующие санкции на «Роснефть» и ЛУКОЙЛ, в результате чего под ограничениями оказалось три четверти российского нефтяного экспорта. Reuters писало, что китайские компании уже взяли паузу на морские поставки нефти из России.

