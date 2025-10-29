Питомцев развели по врачам

Число визитов в ветеринарные клиники в России в январе—сентябре выросло на 14% год к году. В Москве динамика выше — плюс 22%. Это обусловлено общим ростом числа проживающих в России домашних животных и развитием культуры ответственного отношения к ним. Услуги ветеринаров становятся дороже. Размер среднего чека в клиниках за год вырос на 15%, до 2,48 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Количество трансакций по оплате услуг ветеринарных клиник в январе—сентябре выросло на 14% год к году, подсчитали в сервисе T-Pay. В Москве и Подмосковье увеличение год к году составило 22%, в Санкт-Петербурге — 15%. О растущем спросе на ветеринарные услуги говорят и на «Платформе ОФД» (оператор фискальных данных). В Москве число визитов в клиники для животных в январе—сентябре прибавило 7% год к году, в Санкт-Петербурге — на 5%.

Основной фактор развития рынка ветеринарных услуг — растущая популярность содержания домашних животных. Согласно «Ромир», питомцы есть в 85% российских домохозяйств. В общей сложности в России проживает 61 млн собак и кошек, за семь лет показатель вырос на треть. Аналитики констатируют, что время, проведенное с животными, граждане рассматривают как способ борьбы со стрессом.

Президент Национальной ассоциации зооиндустрии Кирилл Дмитриев также говорит о росте числа собак и кошек. Их общую популяцию он оценивает в 75 млн на текущий момент.

В Центре изучения питания и благополучия животных замечают, что владельцы питомцев также начинают более ответственно подходить к содержанию питомцев. Это обеспечивает увеличение спроса на ветеринарные услуги. На «Платформе ОФД» замечают, что в крупных городах сосредоточено больше владельцев питомцев, готовых вкладывать средства в их здоровье.

Кирилл Дмитриев говорит, что регулярные осмотры у ветеринарных врачей сейчас проходит треть собак и кошек в России. Их владельцы обращаются в основном за консультациями, чипированием, вакцинацией, стерилизацией и подготовкой документов. Эксперт не исключает, что к росту числа визитов приводит уход с рынка зарубежных ветеринарных препаратов. Приходится подбирать аналоги, замечает господин Дмитриев.

Услуги ветеринарных клиник становятся дороже. Согласно T-pay, размер среднего чека в них в январе—сентябре составил 2,48 тыс. руб., увеличившись год к году на 15%. Бизнес столкнулся с ростом расходов: увеличиваются затраты на персонал, оборудование, материалы, препараты и прочее, объясняет Кирилл Дмитриев. Согласно прогнозу BusinesStat, в среднем годовые ветеринарные траты на одного питомца будут расти на 4,4–8,4% ежегодно, и к 2029 году эту сумма может достигнуть 4,6 тыс. в год. Хотя аналитики «Платформы ОФД» замечают, что большинство потребителей пока рассматривают визиты питомцев в клиники как несрочные расходы. Рассчитывая сэкономить, они могут искать более доступные варианты.

Вместе с ростом спроса в России увеличивается количество ветеринарных клиник. На январь 2025 года речь шла о 9,6 тыс. объектов, по данным «Яндекс Карт». Год к году показатель прибавил 4,3% (см. “Ъ” от 4 февраля). Позитивный тренд фиксируется и на рынке кормов для домашних животных. Исполнительный директор Ассоциации производителей кормов для домашних животных Вячеслав Лашманкин ранее отмечал, что за январь—август объем их выпуска в стране превысил 1,5 млн тонн, увеличившись на 4% год к году. Рост в этом случае может быть связан как с динамикой спроса, так и с сокращением поставок в Россию продукции популярных зарубежных брендов.

Алина Мигачёва