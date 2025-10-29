В Монголии уволили вице-премьера за распространение слухов о нехватке бензина

Премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар уволил вице-премьера Сайнбуянгийн Амарсайхана в связи с нарушением соглашения об ответственности. Господина Амарсайхана подозревают в распространении слухов о нехватке бензина в стране из-за уменьшения поставок из России, сообщила пресс-служба правительства Монголии.

Премьер-министр заявил, что вице-премьер подстрекал граждан Монголии к пропаганде слухов о дефиците бензина. Правительство круглосуточно работало над решением этой проблемы, уточнил господин Занданшатар. «Такое выражение позиции, отличающейся от общего, нарушает подписанное членами правительства соглашение об ответственности»,— сказал Гомбожавын Занданшатар (цитата по ТАСС).

Россия обеспечивает около 99% поставок бензина, дизельного топлива и авиационного керосина в Монголию.

26 октября Министерство промышленности и минеральных ресурсов Монголии обратилось к населению с просьбой не поддаваться панике из-за ложных слухов о нехватке бензина. В сообщении министерства отмечалось, что в Улан-Баторе действует более 280 заправок, из которых более 180 работают в обычном режиме.