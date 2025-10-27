Власти Монголии борются с паникой у населения из-за слухов о нехватке топлива

Министерство промышленности и минеральных ресурсов Монголии обратилось к населению с призывом не поддаваться панике из-за ложных слухов о дефиците бензина, и не создавать очереди на автозаправках. Власти заверяют, что импортные поставки бензина из России продолжаются в штатном режиме без перебоев. Об этом в понедельник сообщает ТАСС. По данным российской дипмиссии, в соцсетях распространяется ложное утверждение о том, что РФ сократила поставки.

По данным министерства промышленности и минеральных ресурсов Монголии, по состоянию на воскресенье в Улан-Баторе действовало более 280 АЗС, из которых 182 работали в обычном режиме, 11 имеют ограничение по количеству подрядных организаций (скорая помощь, полиция и т. д.), и 39 были временно закрыты из-за отсутствия поставок. По состоянию на понедельник на складах 13 предприятий Монголии находится почти 2,2 тыс. т бензина Аи-92. Ночью границу страны пересекли 38 вагонов с 2,4 тыс. т этого топлива, говорится в обращении министерства.