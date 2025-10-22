Суд разрешил продолжить взыскание почти 500 млн руб. с тамбовского ДСУ-2

Арбитражный суд Тамбовской области отменил обеспечительные меры, ранее введенные в отношении ЗАО «ДСУ-2» по иску регионального управления Федеральной налоговой службы. Информация о решении опубликована в картотеке арбитражных дел.

Следующее заседание назначено на 6 ноября. Управление ФНС России по Тамбовской области обратилось в суд с заявлением об отмене обеспечительных мер 24 сентября. По мнению налоговой, ЗАО «ДСУ-2» с целью уклонения от исполнения обязанности по уплате налогов, доначисленных выездной налоговой проверкой, предприняло действия «направленные на вывод основных средств». Если обеспечительные меры оставят в силе, то в будущем взыскание будет невозможно «ввиду недостаточности имущества и доходов должника».

В августе суд временно приостановил действие акта УФНС, по которому предприятию были начислены налоги и штрафы на общую сумму 478 млн руб. Согласно материалам дела, в апреле региональное управление ФНС доначислило ЗАО «ДСУ-2» налог на добавленную стоимость в размере 157,7 млн руб., налог на прибыль — также 157,7 млн руб., налог на доходы физических лиц — 2,2 млн руб., а также страховые взносы на 2,3 млн руб. Впоследствии налоговая служба предъявила требование о взыскании 309,1 млн руб. налогов, 152,8 млн руб. пени и 15,9 млн руб. штрафов.

В компании отмечали, что имеющихся средств недостаточно для единовременного погашения задолженности, а взыскание всей суммы нанесет предприятию «прямой материальный ущерб». Руководство также указывает, что общество выполняет социально значимую функцию, участвуя в строительстве автомобильных дорог, в том числе в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».

По данным Rusprofile, ЗАО «ДСУ-2» зарегистрировано в 1992 году в поселке Строитель Тамбовской области. Основной вид деятельности — строительство автодорог и автомагистралей. Уставный капитал — 4 млн руб. Учредители не раскрываются. До 2021 года одним из них выступало региональное министерство имущественных отношений и госзаказа. Выручка компании в 2024 году составила 4,1 млрд руб., чистая прибыль — 2,5 млн руб. Организация являлась поставщиком в 153 государственных контрактах на сумму 45,7 млрд руб. Гендиректор — Роман Зудин.

Анна Швечикова