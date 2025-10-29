США передислоцируют войска в Европе

Командование Армии США в Европе и Африке подтвердило, что планирует передислоцировать войска на европейском континенте. Заявление прозвучало на фоне анонса министерства обороны Румынии о том, что Вашингтон планирует сократить численность своих войск в Европе. В США указали на то, что эти действия не следует трактовать как «вывод американских войск из Европы», и заверили, что «корректировка расстановки сил не изменит обстановку в области безопасности в Европе».

«Боевая группа 2-й пехотной бригады 101-й воздушно-десантной дивизии будет передислоцирована в соответствии с графиком в свою базирующуюся в Кентукки родную часть без замены,— цитирует Reuters заявление Командования Армии США в Европе и Африке. — Это не вывод американских войск из Европы и не сигнал об уменьшении приверженности НАТО и статье 5».

Ранее министерство обороны Румынии сообщило о том, что получило от США уведомление о планах сократить численность американских войск, дислоцированных на восточном фланге НАТО. Как сообщили в Бухаресте, планируется оставить от 900 до 1 тыс. американских военнослужащих (ранее сообщалось о присутствии в Румынии порядка 1,7 тыс. военнослужащих США. — "Ъ"). Министр обороны Румынии Ионут Мостяну описал эти действия как «прекращение ротации бригады, которая имела подразделения в нескольких странах НАТО, включая Болгарию, Румынию, Словакию и Венгрию», сообщало агентство AFP. Он также указал на то, что ротация — это «не вывод войск».

Агентство AFP со ссылкой на неназванного чиновника НАТО также сообщало, что «даже с учетом этой корректировки численность вооруженных сил США в Европе остается большей, чем была в течение многих лет». По словам собеседника агентства, «на континенте находится гораздо больше американских войск, чем до 2022 года».

По данным Пентагона, в Европе дислоцируется около 85 тыс. американских военнослужащих. Около 20 тыс. из них были развернуты для усиления восточного фланга НАТО после начала военных действий на Украине в 2022 году. После возвращения Дональда Трампа в Белый дом СМИ неоднократно сообщали о планах США сократить численность своих войск в Европе из-за смещения фокуса Вашингтона на Индо-Тихоокеанский регион. Так, NBC News сообщал, что Пентагон рассматривает предложение о выводе до 10 тыс. военнослужащих из Восточной Европы.

Анастасия Домбицкая