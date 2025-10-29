NBC: разведка США считает, что Россия будет добиваться победы на поле боя

Американские разведслужбы считают, что Россия не готова к компромиссу по Украине, сообщает NBC News со ссылкой на высокопоставленных чиновников США.

Высокопоставленный представитель конгресса США сообщил, что разведка доложила сенату о решимости российского лидера продолжать войну до победы. По словам чиновника, российская сторона не показывает готовности к компромиссу. Белый дом отказался комментировать NBC News оценку разведки и заявил о стремлении президента Дональда Трампа к миру на Украине.

Дональд Трамп собирался встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным в Будапеште, но затем отменил эти планы. Он объяснил свое решение тем, что Россия не готова договариваться о мире на Украине. Позднее Минфин США ввел очередные санкции против РФ.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Украина высокого напряжения».