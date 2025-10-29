Смольный намерен вдвое увеличить выплаты на содержание детей под опекой

Губернатор Санкт-Петербурга внесет в Законодательное собрание проект закон о повышении выплат на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и несовершеннолетних, которые воспитываются в приемных семьях. Документ появился 29 октября на странице антикоррупционной экспертизы, обратил внимание «Ъ-СПб».

На сегодняшний день на содержание таких детей ежемесячно выплачивается 10444 рубля. Господин Беглов вносит законопроект о повышении материальной поддержки до 20025 рублей. Власти города определили 1 января 2026 года датой начала действия изменений в Социальный кодекс Петербурга.

До этого в Заксобрании прошли первое чтение поправки в Социальный кодекс, направленные на учет пасынков и падчериц при определении многодетных семей. По информации депутата Дениса Четырбока, такая практика уже действует во многих регионах нашей страны, в том числе и в столице.

Татьяна Титаева