Инициатива об учете детей пасынков и падчериц при определении многодетных семей прошла первое чтение в ЗакСе

Поправки в Социальный кодекс Санкт-Петербурга, согласно которому при определении многодетных семей будут учитывать пасынков и падчериц прошел первое чтение в в городском Законодательном собрании. Об этом 22 октября сообщил депутат парламента Северной столицы от партии «Единая Россия» Денис Четырбок.

Многодетной семьей теперь будет считаться семья, имеющая в своем составе трех и более детей, в том числе усыновленных, находящихся под опекой или попечительством, а также пасынков и падчериц при условии их совместного проживания с одним из родителей, а также отчимом или мачехой.

«Такая практика уже действует во многих регионах нашей страны, в том числе и в столице. Корректировка понятия позволит значительно увеличить количество многодетных семей в нашем городе, а соответственно, и расширить перечень получателей предусмотренных мер соцподдержки»,— заявил господин Четырбок.

