Трудный выбор между ЕС и туризмом

Черногорский президент Яков Милатович объявил об «очень скором» введении виз для граждан РФ, чтобы Черногория смогла вступить в ЕС в 2028 году. Кроме того, правительство страны решило до конца октября ввести визы для граждан четырех стран, сохранив безвизовый режим для семи государств, среди которых пока остается и Россия. Впрочем, для того чтобы стать членом ЕС уже в 2028 году, Черногории нужно завершить переговоры о вступлении до конца будущего года. Если же процесс затянется, что очень вероятно, то и с введением виз для россиян можно будет не так спешить. С подробностями из Подгорицы — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

О том, что Черногория «очень скоро» введет визы для граждан РФ и тем самым приведет свой визовый режим в соответствие с требованиями Евросоюза, президент страны Яков Милатович заявил на минувшей неделе в интервью изданию Politico. Это, по его словам, необходимо, чтобы Черногория смогла вступить в ЕС, как планирует, уже в 2028 году. Президент, впрочем, оговорился, что власти страны пытаются «отложить вопрос с визами, насколько это возможно, чтобы сохранить жизнеспособность своего туристического сектора». Согласно официальной статистике, туризм дает 26% черногорского ВВП, при этом ежегодно республику посещает около 230 тыс. россиян.

Отменять каждый год безвизовый режим для одной или нескольких стран Черногория обязалась минувшей осенью, направляя заявку на участие в Плане роста ЕС.

Этот план предусматривает выделение претендентам на вступление €6 млрд — безвозмездно или в виде льготных займов. Подгорице из этой суммы предназначено €383,5 млн.

Окончательно же отказаться от безвизовой практики Черногория должна к моменту вступления в ЕС, что власти страны обещают уже в 2028 году, а реально — до конца будущего года, когда Подгорица планирует завершить переговоры с ЕС о вступлении.

На днях в черногорском МИДе сообщили, что до конца октября правительство страны намерено отменить безвизовый режим для четырех стран — Армении, Узбекистана, Египта и Кувейта. Тем самым этот список будет сокращен до семи государств и в нем останутся Россия, Китай, Турция, Азербайджан, Саудовская Аравия, Катар и Бахрейн. С ними вопрос планируется решить в будущем году.

Исключение из черногорского безвизового списка четырех стран совпало с визитом в адриатическую республику главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен (см. “Ъ” от 16 октября). Высокая гостья из Брюсселя говорила о Черногории как о передовике европейского соревнования по вступлению в ЕС, заверив, что республика — «на правильном пути к членству в Евросоюз». И даже патетично заявила: «Каждый раз, когда я приезжаю в Черногорию, ощущаю, как бьется сердце Европы».

Параллельно с ограничением безвизового режима черногорские власти решили ужесточить и миграционную политику. Недавно президент Яков Милатович призвал в корне изменить политику страны в области иммиграции, поставив во главу угла интересы ее граждан. «Сначала — работа и квартиры для наших граждан, а уж потом — создание возможностей для иностранцев»,— пояснил он смысл своей инициативы. Со своей стороны, черногорское правительство внесло в парламент проект поправок к закону об иностранцах, предусматривающих ужесточение правил получения и продления им ВНЖ. Принятие поправок усложнит в первую очередь положение десятков тысяч россиян, украинцев и турок, открывших в Черногории фирмы и получивших на этом основании право на временное проживание.

Для того чтобы стать членом ЕС уже в 2028 году, Черногории нужно завершить переговоры о вступлении до конца будущего года.

Пока же из 33 переговорных позиций полностью согласованы только 7, а до конца этого года власти Черногории намерены снять еще 5 тем. Но даже в этом случае завершить в будущем году весь процесс, «закрыв» более 20 оставшихся переговорных разделов, будет крайне сложно. Тем более что черногорская оппозиция говорит о намеренном торможении евроинтеграции со стороны ряда членов правящей коалиции в угоду соседней Сербии, которая не заинтересована в том, чтобы Черногория оказалась в ЕС раньше нее.

Все это делает проблематичными планы Подгорицы завершить в будущем году переговоры с ЕС о вступлении, а в 2028 году стать полноправным членом ЕС. Тогда, возможно, и с ликвидацией списка безвизовых стран Черногории не придется особо торопиться.