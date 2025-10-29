В Ростове появятся 20 дополнительных интерактивных остановок в 2025 году

В Ростове-на-Дону досрочно смонтировали 50 интерактивных остановок, еще 20 появятся до конца 2025 года. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентина Любашенко Фото: Валентина Любашенко

По словам Скрябина, все работы планируют завершить в 2029 году, однако рассматривается возможность ускорить монтаж всех остановочных комплексов.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что городские власти заключили концессионное соглашение с московской компанией ООО «АПР-Сити/ТВД» для создания сети из 450 современных остановок в течение пяти лет. Начальная стоимость контракта составила 514,5 млн руб.

Остановки оснащены камерами, электронными табло и бесплатным Wi-Fi. Табло отражают данные о движении транспорта, маршрутах, прогнозе погоды и другую информацию.

На Привокзальной площади Ростова-на-Дону концессионер установит семь интерактивных остановок в рамках соглашения с администрацией города.

Валентина Любашенко