В Ростове установили 33 «умных» остановочных павильона

С начала 2025 года в Ростове-на-Дону установлено 33 современных остановочных комплекса, к 22-м подведены электроснабжение и интернет, сообщает «Деловая газета. Юг» со ссылкой на пресс-службу компании-установщика ООО «АПР-Сити/ТВД».

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«Это уникальное интеллектуальное устройство включает в себя цифровой ситиформат с экраном, систему видеонаблюдения, USB-разъемы для зарядки мобильных устройств, систему звукового дублирования информации на табло, а также тревожную кнопку. При этом мы полностью обеспечиваем обслуживание остановочных пунктов в соответствии с договором: следим за чистотой на остановках, функционированием всех систем и осуществляем сервисное обслуживание»,— говорится в сообщении.

Мониторинг состояния остановок ведется ежедневно. Все остановочные комплексы расположены в центре города – на ул. Большая Садовая, пр. Ворошиловский, пр. Буденовский и пр. М. Нагибина. Всего до конца года в донской столице появится 70 «умных» остановочных павильонов.

Валентина Любашенко